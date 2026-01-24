Νέα Υόρκη: Φωτιά σε πολυκατοικία – Φόβοι για θύματα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε πολυκατοικία στο Μπρονξ, της Νέας Υόρκης, εκφράζονται φόβοι θύματα.

Πιο συγκεκριμένα, η φωτιά φέρεται να ξέσπασε στους δύο τελευταίους ορόφους του κτιρίου, το Σάββατο το πρωί.

Η φωτιά στη Νέα Υόρκη

Σύμφωνα με μια δήλωση των πυροσβεστικών αρχών της Νέας Υόρκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο 3585 της οδού Bivonia στο Μπρονξ.

Πολλά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 200 πυροσβέστες και μέλη των ομάδων έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, σε ένα 17όροφο κτίριο διαμερισμάτων.

Η Βανέσα Γκίμπσον, πρώην εκπρόσωπος της πολιτείας της Νέας Υόρκης και πρόεδρος του δήμου του Μπρονξ, έγραψε στο X: «Παρακαλώ προσευχηθείτε για τους γείτονές μας που έμειναν άστεγοι τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι μια καταστροφική και τραυματική εμπειρία».

Ανέφερε ότι «άνοιξε ένα κέντρο υποδοχής κοντά στο σημείο για να καταχωρηθούν οι οικογένειες για άμεση παροχή υπηρεσιών και προσωρινή στέγαση».

Παράλληλα, επικρατεί ανησυχία καθώς άγνωστο παραμένει αν υπάρχουν τραυματίες και θάνατοι.