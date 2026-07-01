Διεθνή

Νέα Υόρκη: Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building και ύψωσαν πανό

Άγνωστο παραμένει πώς κατάφεραν να φτάσουν στο υψηλότερο σημείο του κτιρίου

The LiFO team
Φωτ.: Fox News

Την Τετάρτη το απόγευμα, δύο άτομα εντοπίστηκαν να κρατούν ένα πανό στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Τα δύο άτομα, που φαίνεται να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, φορούσαν μάσκες.

Τι έγραφε το πανό που υψώθηκε στο Empire State Building

«Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη», γράφει το πανό.

Δεν είναι σαφές πώς κατάφεραν οι δύο να αναρριχηθούν μέχρι την κορυφή του κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης.

Λίγο μετά την άφιξή τους στην κορυφή και την ανάρτηση του πανό, ένας από τους δύο άρχισε να κατεβαίνει, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στην κορυφή.

Ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) έφτασε στο σημείο. Στις 12:35 μ.μ. και οι δύο άρχισαν να κατεβαίνουν από την κορυφή.

Το πλήρες ύψος του Empire State Building ανέρχεται στα 443,2 μέτρα.

Το εμβληματικό αυτό κτίριο συγκαταλέγεται στα 10 ψηλότερα κτίρια των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CBS News

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