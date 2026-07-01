Νέα Υόρκη: Δύο άτομα ανέβηκαν στην κορυφή του Empire State Building και ύψωσαν πανό

Την Τετάρτη το απόγευμα, δύο άτομα εντοπίστηκαν να κρατούν ένα πανό στην κορυφή του Empire State Building στη Νέα Υόρκη.

Τα δύο άτομα, που φαίνεται να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα, φορούσαν μάσκες.

Τι έγραφε το πανό που υψώθηκε στο Empire State Building

«Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για την εξουσία, ο κόσμος γνωρίζει την ειρήνη», γράφει το πανό.

Δεν είναι σαφές πώς κατάφεραν οι δύο να αναρριχηθούν μέχρι την κορυφή του κτιρίου.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης.

BREAKING: Two people have climbed to the top of the Empire State Building in New York City, holding a banner from the skyscraper's antenna reading, "When the power of love beats the love of power, the world knows peace."



As of now it's unclear how the pair reached the top of the… pic.twitter.com/rUPZ6nc1eK — Fox News (@FoxNews) July 1, 2026

Λίγο μετά την άφιξή τους στην κορυφή και την ανάρτηση του πανό, ένας από τους δύο άρχισε να κατεβαίνει, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε στην κορυφή.

Ένα ελικόπτερο της Αστυνομίας της Νέας Υόρκης (NYPD) έφτασε στο σημείο. Στις 12:35 μ.μ. και οι δύο άρχισαν να κατεβαίνουν από την κορυφή.

Το πλήρες ύψος του Empire State Building ανέρχεται στα 443,2 μέτρα.

Το εμβληματικό αυτό κτίριο συγκαταλέγεται στα 10 ψηλότερα κτίρια των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από CBS News