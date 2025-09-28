Νέα Υόρκη: Αποσύρει την υποψηφιότητα του για δήμαρχος ο Έρικ Άνταμς - Τι σημαίνει αυτό για τον Μαμντάνι

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για επανεκλογή, μια απόφαση που αλλάζει ριζικά τα δεδομένα στην πολιτική σκηνή της πόλης. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική νίκη για τους αντιπάλους του, οι οποίοι εδώ και μήνες επιδίωκαν να ενοποιήσουν το μέτωπο απέναντι στον Δημοκρατικό υποψήφιο Ζόραν Μαμντάνι.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή μέσω βίντεο που αναρτήθηκε στο Χ. «Παρά τα όσα πετύχαμε, δεν μπορώ να συνεχίσω την προεκλογική μου εκστρατεία. Η συνεχής φημολογία για το μέλλον μου και η απόφαση της Εκλογικής Επιτροπής Χρηματοδότησης να παρακρατήσει εκατομμύρια δολάρια υπονόμευσαν τη δυνατότητά μου να συγκεντρώσω τα απαραίτητα κεφάλαια για μια σοβαρή καμπάνια», τόνισε ο Άνταμς.

Στο ίδιο μήνυμα υποστήριξε ότι η καμπάνια του στόχευε εξαρχής να δώσει φωνή στους «παραμελημένους και προδομένους από την κυβέρνηση» και ότι νιώθει υπερήφανος που «μετατράπηκε η νίκη πριν από τέσσερα χρόνια σε δράση για μια καλύτερη πόλη».

Η απόσυρση του Άνταμς δίνει νέα τροπή σε μια δημαρχιακή αναμέτρηση που ήδη θεωρείται από τις πιο ασυνήθιστες των τελευταίων δεκαετιών. Ο Μαμντάνι, Δημοκρατικός σοσιαλιστής, είχε καταγράψει θεαματική νίκη τον Ιούνιο στις προκριματικές εκλογές απέναντι στον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, ο οποίος τώρα κατεβαίνει ως ανεξάρτητος.

Η απόφαση του δημάρχου έρχεται μετά από μήνες κριτικής για την αδυναμία χρηματοδότησης της καμπάνιας του, αλλά και ύστερα από μια περίοδο κατά την οποία η δημοτικότητά του είχε υποχωρήσει σημαντικά λόγω σκανδάλων και δικαστικών περιπετειών.

Το νέο πολιτικό σκηνικό στη Νέα Υόρκη

Η αποχώρηση του Έρικ Άνταμς αναμένεται να αναδιαμορφώσει ριζικά το τοπίο ενόψει των εκλογών του Νοεμβρίου. Στην κούρσα παραμένουν τρεις βασικοί υποψήφιοι: ο Ζόραν Μαμντάνι, που εκπροσωπεί το αριστερό ρεύμα των Δημοκρατικών· ο Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτης της Νέας Υόρκης που επιχειρεί επιστροφή μέσα από ανεξάρτητη υποψηφιότητα· και ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κέρτις Σλίβα.

Η νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές του Ιουνίου θεωρήθηκε ιστορική, καθώς κατόρθωσε να επικρατήσει με διαφορά 12 ποσοστιαίων μονάδων απέναντι στον Κουόμο, έναν πολιτικό με μακρά εμπειρία και αναγνωρισιμότητα. Ο Κουόμο ωστόσο δεν εγκατέλειψε, δηλώνοντας ότι το αποτέλεσμα οφειλόταν σε μια «υποτονική καμπάνια» και προβάλλοντας τον εαυτό του ως τον πραγματικό Δημοκράτη με την πείρα να αντιπαρατεθεί στον Ντόναλντ Τραμπ.

Η αποχώρηση Άνταμς μπορεί να δώσει πλεονέκτημα στον Κουόμο, καθώς πολλοί από τους ψηφοφόρους του δημάρχου ενδέχεται να στραφούν προς αυτόν. Ωστόσο, οι περισσότερες δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα έφερναν τον Άνταμς τέταρτο, πίσω από τον Μαμντάνι, τον Κουόμο και τον Σλίβα, γεγονός που περιορίζει την πραγματική επιρροή του στην τελική έκβαση.

Παράλληλα, η εμπλοκή του προέδρου Τραμπ στο πολιτικό παιχνίδι της γενέτειράς του έχει δημιουργήσει πρόσθετες αναταράξεις. Ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ο Κουόμο θα πρέπει να συγκεντρώσει γύρω του το αντι-Μαμντάνι μπλοκ, ενώ έχει πιέσει και τον Σλίβα να αποσυρθεί, κάτι που εκείνος έχει κατηγορηματικά απορρίψει. Η παρέμβαση του Τραμπ, όμως, φαίνεται να έχει βοηθήσει περισσότερο τον Μαμντάνι, δεδομένου ότι ο πρόεδρος παραμένει εξαιρετικά αντιδημοφιλής στη βαθιά Δημοκρατική Νέα Υόρκη.

Άντριου Κουόμο / Φωτ.: EPA, αρχείου

Την ίδια στιγμή, σημαντικά στελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν αρχίσει να συσπειρώνονται γύρω από τον Μαμντάνι. Τις τελευταίες εβδομάδες ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, αλλά και η πρώην αντιπρόεδρος Καμάλα Χάρις δήλωσαν δημόσια τη στήριξή τους.

Ο ρόλος του Τραμπ και οι κομματικές ισορροπίες

Η εμπλοκή του Ντόναλντ Τραμπ στη δημαρχιακή αναμέτρηση της Νέας Υόρκης έχει αναδειχθεί σε καθοριστικό παράγοντα. Ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι ενδεχόμενη εκλογή του Ζόραν Μαμντάνι θα αποτελούσε «απειλή για την πόλη» και δεν δίστασε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ομοσπονδιακής παρέμβασης: «Θα έχουμε, ίσως, έναν κομμουνιστή δήμαρχο επειδή η ψήφος είναι μοιρασμένη. Αν ενωθείτε γύρω από έναν υποψήφιο, τότε θα έχετε πολύ καλές πιθανότητες», είπε πρόσφατα από το Οβάλ Γραφείο.

Την ίδια στιγμή, έχει αφήσει υπονοούμενα ότι μια νίκη του Μαμντάνι θα μπορούσε να λειτουργήσει υπέρ των Ρεπουμπλικανών, ενισχύοντας τη δική του ρητορική περί «απειλής της αριστεράς». Οι δηλώσεις αυτές, ωστόσο, έχουν συσπειρώσει το Δημοκρατικό στρατόπεδο γύρω από τον Μαμντάνι, που εμφανίζεται πλέον ως η εναλλακτική απέναντι τόσο στον Τραμπ όσο και στην πολιτική «επιστροφή» του Κουόμο.

Η σχέση Τραμπ – Κουόμο έχει επίσης προκαλέσει εικασίες. Οι δύο άνδρες, και οι δύο από το Κουίνς, είχαν συνεργαστεί σε επίπεδο πολιτειακής διακυβέρνησης κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ. Αν και επισήμως αρνούνται ότι έχουν μιλήσει για τις εκλογές, η φιλική τους σχέση τροφοδοτεί υποψίες ότι ο Κουόμο θα μπορούσε να επωφεληθεί από τη στήριξη του Λευκού Οίκου, έστω και άτυπα.

Παρά την κινητικότητα αυτή, κορυφαίοι Δημοκρατικοί όπως ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, και ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, δεν έχουν ακόμη πάρει θέση. Αντίθετα, η δυναμική του Μαμντάνι βασίζεται στη μαζική συμμετοχή νεότερων ψηφοφόρων στις προκριματικές, γεγονός που του δίνει πλεονέκτημα έναντι αντιπάλων με μεγαλύτερη εμπειρία αλλά μικρότερη απήχηση.

Από την άνοδο στην πτώση του Άνταμς

Η απόσυρση του Έρικ Άνταμς από την κούρσα επανεκλογής σηματοδοτεί μια δραματική στροφή στην πολιτική του διαδρομή. Λιγότερο από τέσσερα χρόνια μετά την εκλογή του, ο δεύτερος Αφροαμερικανός δήμαρχος της Νέας Υόρκης αποχωρεί από την πολιτική σκηνή της πόλης, κουβαλώντας στις αποσκευές του μια βαριά σκιά σκανδάλων.

Φωτ.: EPA, αρχείου

Ο Άνταμς, πρώην αξιωματικός της αστυνομίας και πρόεδρος της περιφέρειας Μπρούκλιν, εξελέγη το 2021 σε μια περίοδο όπου η πόλη αναζητούσε σταθερότητα μετά την πανδημία. Η καμπάνια του βασίστηκε σε δύο άξονες: την υπόσχεση ενίσχυσης της δημόσιας ασφάλειας και την οικονομική ανάκαμψη. Παρουσίασε τον εαυτό του ως «δήμαρχο της εργατικής τάξης», ικανό να κατανοήσει τις δυσκολίες των πολιτών και να τις μετατρέψει σε πρακτικές πολιτικές.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή γρήγορα αμαυρώθηκε. Στελέχη του στενού του κύκλου ενεπλάκησαν σε υποθέσεις διαφθοράς, ενώ και ο ίδιος κατηγορήθηκε για δωροληψία και παράνομη χρηματοδότηση της καμπάνιας του, με δωρεές που φέρονται να προέρχονταν από Τούρκους υπηκόους. Αν και οι ομοσπονδιακές κατηγορίες αποσύρθηκαν από το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπό τον Τραμπ —με το σκεπτικό της συνεργασίας για την εφαρμογή της μεταναστευτικής πολιτικής— η ζημιά στην πολιτική του εικόνα ήταν ανεπανόρθωτη.

Η απώλεια πρόσβασης στα δημόσια κονδύλια χρηματοδότησης, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Εκλογικής Χρηματοδότησης ότι η καμπάνια του δεν πληρούσε τα κριτήρια διαφάνειας, αποτέλεσε το τελειωτικό χτύπημα. Ο ίδιος επέμεινε μέχρι τέλους ότι θα διεκδικούσε μια δεύτερη θητεία, ελπίζοντας πως οι Νεοϋορκέζοι θα του έδιναν ακόμη μία ευκαιρία. Όμως, τα συνεχή δημοσιεύματα περί σκανδάλων και η καθοδική πορεία στις δημοσκοπήσεις έκαναν την παραμονή του στην κούρσα αδύνατη.

Η πτώση του Άνταμς αποτελεί εντυπωσιακή ανατροπή για έναν πολιτικό που κάποτε προβαλλόταν ως «το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος».

Με πληροφορίες από New York Times