Νέα Υόρκη: Άνδρας αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ

Ένας άνδρας που κρατούσε τη σημαία του Θιβέτ πέθανε αφού αυτοπυρπολήθηκε έξω από την έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη (3/7).

Όταν έφτασε η Αστυνομία στο σημείο εντόπισε τον 52χρονο άνδρα με σοβαρά εγκαύματα σε όλο του το σώμα. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να σχολιάσει τους λόγους που οδήγησαν τον άνδρα στην αυτοπυρπόληση, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει την ταυτότητά του.

Βίντεο που μεταδόθηκε ζωντανά μέσω λογαριασμού στο Facebook δείχνει έναν άνδρα να κρατά τη σημαία του Θιβέτ, να σταματά στη λεωφόρο First Avenue, απέναντι από την έδρα του ΟΗΕ, και στη συνέχεια να τυλίγεται στις φλόγες. Καταρρέει στο έδαφος ενώ τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να περνούν, με δύο άνδρες να καταφέρνουν τελικά να σβήσουν τη φωτιά χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες.

Προσοχή σκληρές εικόνες:

BREAKING: A man sets himself on fire outside UN headquarters in New York City. pic.twitter.com/DjAbn3UG8m — World Source News (@Worldsource24) July 3, 2026

Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στον ίδιο λογαριασμό στο Facebook περίπου την ίδια ώρα, ένας άνδρας καλεί τους Θιβετιανούς να συνεργαστούν για «την ανεξαρτησία του Θιβέτ» και να «μην ξεχάσουν ποτέ» την κληρονομιά και την ταυτότητά τους.Παράλληλα, κατηγόρησε την κινεζική κυβέρνηση ότι εφαρμόζει πολιτικές «με στόχο την καταστροφή της θιβετιανής ταυτότητας, του πολιτισμού και της γλώσσας».

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταγραφεί δεκάδες περιπτώσεις αυτοπυρπόλησης που συνδέονται με διαμαρτυρίες κατά της κινεζικής κυριαρχίας στο Θιβέτ, σύμφωνα με την εξόριστη κυβέρνηση του Θιβέτ.

Μετά το περιστατικό, πλήθος υποστηρικτών και διαδηλωτών συγκεντρώθηκε έξω από την έδρα του ΟΗΕ το βράδυ της Πέμπτης.

Το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας διοικεί το Θιβέτ από το 1951, με το Πεκίνο να υποστηρίζει ότι το Θιβέτ αποτελεί τμήμα της κινεζικής επικράτειας εδώ και αιώνες.

Πολλοί Θιβετιανοί αμφισβητούν εδώ και χρόνια την κινεζική κυριαρχία και διαμαρτύρονται για αυτό που θεωρούν ολοένα αυστηρότερους περιορισμούς στις θρησκευτικές και πολιτιστικές πρακτικές, καθώς και στη χρήση της γλώσσας τους - κατηγορίες που το Πεκίνο απορρίπτει. Την 1η Ιουλίου η Κίνα έθεσε σε ισχύ νόμο για την εθνική ενότητα, ο οποίος επεκτείνει τις αρμοδιότητες σχετικά με τη χρήση της κινεζικής γλώσσας στα σχολεία και στις κρατικές υπηρεσίες των περιοχών όπου ζουν εθνοτικές μειονότητες και προβλέπει περαιτέρω «κινεζοποίηση» της θρησκείας.

Θιβετιανοί ακτιβιστές έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για τον νέο αυτόν νόμο, εκτιμώντας ότι ενδέχεται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την πολιτιστική εξάλειψη των εθνοτικών μειονοτήτων στην Κίνα.

Οι διαδηλώσεις έξω από την έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είναι συχνό φαινόμενο, ενώ στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

Με πληροφορίες από CNN