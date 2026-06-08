Νέα Υόρκη: 6 τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι

Έξι άτομα τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον σταθμό Penn της Νέας Υόρκης την Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης ανέφερε ότι έλαβε κλήση για κάποιον που μαχαίρωσε πολλά άτομα στον μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό υπεραστικών γραμμών στο κέντρο της πόλης, λίγο μετά τις 7 μ.μ.

Ένα άτομο υπέστη σοβαρά τραύματα, ενώ τα τραύματα των υπολοίπων κυμαίνονταν από ελαφρά έως μέτρια, ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία. Τα άτομα αυτά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Bellevue, ενώ ένα έκτο άτομο με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Cornell, πρόσθεσε.

Η επίθεση στη Νέα Υόρκη

Ένας εκπρόσωπος της Amtrak δήλωσε ότι πέντε άτομα δέχτηκαν μαχαιριές, αλλά ότι η κατάσταση όλων των ασθενών ήταν σταθερή. Ένα μαχαίρι βρέθηκε στον τόπο του συμβάντος, ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η αστυνομία της Amtrak συνέλαβε ένα άτομο που πιστεύεται ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος των αρχών επιβολής του νόμου, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι η επίθεση σχετίζεται με τρομοκρατία.

Ο δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι δήλωσε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό και εξήρε την αστυνομία της Amtrak για την «άμεση αντίδρασή» της.

I’ve been briefed on the horrific stabbing at Penn Station. Based on the information available right now, six people were stabbed and the alleged perpetrator is in custody following a swift response from the Amtrak Police Department.



My heart is with everyone who was injured,… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 8, 2026

«Η καρδιά μου είναι κοντά σε όλους όσους τραυματίστηκαν, στους οικείους τους και σε όλους όσους συγκλονίστηκαν από αυτή την απαράδεκτη βία. Εύχομαι σε κάθε ένα από τα θύματα πλήρη και ταχεία ανάρρωση», ανέφερε στο X.

Σημείωσε ότι δεν υπήρξαν επιπτώσεις στα δρομολόγια της Amtrak.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ καταδίκασε την επίθεση, χαρακτηρίζοντάς την «πράξη φρικτής βίας».

Tonight, five people were senselessly attacked at Penn Station in an act of horrific violence.



Our hearts are with the victims and their loved ones, and we are praying for their full recovery.



Thank you to the law enforcement officers and first responders whose swift actions… https://t.co/OCGbmM48H4 — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) June 8, 2026

«Η καρδιά μας είναι με τα θύματα και τους αγαπημένους τους, και προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωσή τους», δήλωσε στο X. «Οι Νεοϋορκέζοι αξίζουν να αισθάνονται ασφαλείς όπου κι αν πάνε, και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να εργαζόμαστε για να το κάνουμε αυτό πραγματικότητα».

Με πληροφορίες από NBC News

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