Νέα σύγκρουση στη Γάζα: Η Χαμάς στρέφεται κατά των «εσωτερικών αντιπάλων»

Η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, μπορεί να έβαλε προσωρινά τέλος στις εχθροπραξίες, αλλά η ειρήνη απέχει πολύ από τη Γάζα.

Αντί για πόλεμο με το Ισραήλ, η Χαμάς βρίσκεται τώρα αντιμέτωπη με εσωτερικό εχθρό — άλλες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες και ισχυρές οικογένειες που διεκδικούν εξουσία μέσα στο κατεστραμμένο έδαφος.

Την ώρα που τα ισραηλινά στρατεύματα αποσύρονταν για να διευκολύνουν την απελευθέρωση των τελευταίων ομήρων, η Χαμάς αναπτύσσει ξανά τις δυνάμεις ασφαλείας της σε κάθε γωνιά της Γάζας. Η εικόνα είναι ξεκάθαρη: επιδιώκει να δείξει ότι εξακολουθεί να ελέγχει την περιοχή, παρά τη συντριβή που υπέστη από τους μήνες πολέμου.

Αλλά η «επιστροφή στην τάξη» έχει μετατραπεί σε αιματηρή εκστρατεία.

Εσωτερικός πόλεμος στους δρόμους της Γάζας

Οι πρώτες συγκρούσεις ξέσπασαν ανάμεσα στη Χαμάς και την ισχυρή οικογένεια Ντογκμός, κοντά στο νοσοκομείο της Γάζας. Βίντεο δείχνουν ένοπλους της Χαμάς να εκτελούν δημοσίως μέλη της οικογένειας. Η οργάνωση κατηγορεί τη Ντογκμός ότι συνεργάστηκε με το Ισραήλ. Εκπρόσωποι της οικογένειας αρνούνται τις κατηγορίες και κάνουν λόγο για «μαζική εκστρατεία εκφοβισμού». Σύμφωνα με μαρτυρίες, η Χαμάς έχει περικυκλώσει ολόκληρες συνοικίες, καίγοντας σπίτια και αυτοκίνητα. «Ακούγαμε συνεχείς εκρήξεις και πυρά. Οι δρόμοι ήταν γεμάτοι πτώματα», περιγράφει συγγενής της οικογένειας στη Wall Street Journal.

Μια εικόνα από ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από το κανάλι Telegram του τηλεοπτικού σταθμού al-Aqsa TV, ο οποίος ελέγχεται από τη Χαμάς, δείχνει μαχητές της Χαμάς λίγα λεπτά πριν από μια δημόσια εκτέλεση τη Δευτέρα σε έναν δρόμο της πόλης της Γάζας

Η οργάνωση φαίνεται αποφασισμένη να εξαφανίσει κάθε ανταγωνιστή. Η μονάδα “Rada’a” της Χαμάς, που αυτοπροσδιορίζεται ως «δύναμη αποτροπής», ανακοίνωσε ότι έχει «εξουδετερώσει» συμμορίες και κατασχέσει οπλοστάσια στη Γάζα. Παράλληλα, ανακοίνωσε «περίοδο αμνηστίας» για όσους αντιπάλους παραδοθούν.

Η Ουάσινγκτον προσπαθεί να κρατήσει την εκεχειρία ζωντανή, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί το νέο του ειρηνευτικό σχέδιο για τη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η επανεμφάνιση της Χαμάς ως «ρυθμιστή της ασφάλειας» υπονομεύει κάθε σχέδιο αποστρατιωτικοποίησης. «Αν η Χαμάς συνεχίσει να κυβερνά με αυτόν τον τρόπο, η ειρήνη δεν έχει καμία πιθανότητα», προειδοποιεί ο αναλυτής Χασάν Αμπού Χανίε από το Αμμάν. Η ισραηλινή κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, «η Χαμάς προσπαθεί να επανακτήσει τον έλεγχο πλήρως, με τη βία αν χρειαστεί».

Οι συγκρούσεις με τις οικογένειες Ντογκμός, Αμπού Σάμπρα και Μαζάιντεχ δεν είναι τυχαίες. Οι οικογένειες αυτές διαθέτουν εκατοντάδες ενόπλους και ιστορικά συνδέονται με τη Φατάχ και την Παλαιστινιακή Αρχή. Ορισμένες, σύμφωνα με αναλυτές, είχαν δεχθεί ισραηλινά όπλα για να περιορίσουν τη δύναμη της Χαμάς. Τώρα όμως, η Χαμάς απαντά, εκμεταλλευόμενη την εκεχειρία για να εξαλείψει κάθε εσωτερική απειλή.

Στη Γάζα, η παρουσία της Χαμάς στους δρόμους είναι και πάλι έντονη. Οι δυνάμεις της ελέγχουν την κυκλοφορία, αποτρέπουν λεηλασίες και τιμωρούν συνεργάτες του Ισραήλ. Για πολλούς κατοίκους, η επιστροφή της «τάξης» είναι ανακούφιση — αλλά και υπενθύμιση πως η Χαμάς παραμένει παντού. «Πολλοί θέλουν να απαλλαγούν από τη Χαμάς», λέει ο 64χρονος Φάλαχ Μάσρι από το Ντέιρ αλ-Μπάλαχ. «Αλλά στην πράξη, είναι παντού στη Γάζα. Κανείς δεν ξέρει αν αυτό θα συνεχιστεί ή αν είναι προσωρινό».

Η εκεχειρία ίσως σταμάτησε τις βόμβες, όχι όμως και τη βία.

Με πληροφορίες από Wall Street Journal