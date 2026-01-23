Νέα στοιχεία στο φως για την υπόθεση καταγγελιών κατά του  Χούλιο Ιγκλέσιας

Νέες καταγγελίες ενδέχεται να προστεθούν στην υπόθεση που αφορά τον Χούλιο Ιγκλέσιας, σύμφωνα με τη νομική ομάδα δύο γυναικών που έχουν ήδη προσφύγει στην ισπανική Εισαγγελία. Η δικηγόρος τους λέει ότι επικοινώνησαν και άλλοι πρώην εργαζόμενοι, ζητώντας να καταθέσουν στοιχεία.

Η υπόθεση έγινε γνωστή στην αρχή του έτους, όταν δύο πρώην εργαζόμενες κατέθεσαν καταγγελία για περιστατικά που, όπως υποστηρίζουν, συνέβησαν από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2021 σε χώρο εργασίας που συνδέεται με τον τραγουδιστή. Οι δύο γυναίκες εμφανίζονται δημόσια με ψευδώνυμα, για λόγους προστασίας.

Σε συνέντευξή της στο Euronews, η δικηγόρος Κλάρα Σέρα Μπαϊγκέτ, από την οργάνωση Women’s Link, ανέφερε ότι μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης δέχθηκαν επαφές από άλλους πρώην εργαζόμενους που δηλώνουν ότι εργάστηκαν για τον Ιγκλέσιας. Είπε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες για το περιεχόμενο αυτών των επικοινωνιών, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας, σημείωσε όμως ότι το ενδεχόμενο νέων μαρτυριών παραμένει ανοιχτό.

Χούλιο Ιγκλέσιας: Κακοποιητικό εργασιακό περιβάλλον περιγράφουν οι καταγγέλλουσες

Η πλευρά των καταγγελλουσών υποστηρίζει ότι η υπόθεση δεν αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό ούτε ένα μόνο είδος παράβασης. Περιγράφει ένα περιβάλλον που, κατά τους ισχυρισμούς τους, συνδύαζε καταχρηστικές εργασιακές συνθήκες, βίαιη συμπεριφορά, παρενόχληση και σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρει επίσης περιστατικά τραυματισμών. Η ίδια νομική ομάδα λέει ότι, με βάση τα όσα περιγράφονται, εξετάζεται και η πιθανότητα βαρύτερων αδικημάτων που σχετίζονται με εξαναγκαστική εργασία και υποτέλεια, πέρα από σεξουαλική παρενόχληση και επιθέσεις.

Παρότι οι καταγγελίες προέρχονται από δύο διαφορετικές γυναίκες, η υπόθεση προωθείται από κοινού λόγω των πολλών ομοιοτήτων στις περιγραφές τους. Η δικηγόρος υποστηρίζει ότι υπάρχουν κοινά σημεία σε όσα λένε για το πώς ήταν η καθημερινότητα στις κατοικίες, ο τρόπος που τους φέρονταν, οι συνθήκες εργασίας και τα περιστατικά παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας.

Η νομική ομάδα τονίζει ότι η καταγγελία δεν στηρίζεται μόνο στις αφηγήσεις των δύο γυναικών. Όπως αναφέρει, έχει συγκεντρωθεί πρόσθετο υλικό και διαφορετικού τύπου ενδείξεις, μαζί με έγγραφα και μαρτυρίες που έχουν ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία. Το επόμενο βήμα, όπως σημειώνει, είναι η αξιολόγηση του φακέλου από τις ισπανικές αρχές, ώστε να κριθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να προχωρήσει η υπόθεση στη συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας.

Προσπάθειες αμφισβήτησης των καταγγελλουσών

Μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης, η δικηγόρος μιλά για προσπάθειες αμφισβήτησης των καταγγελλουσών, με αναφορές σε παραπληροφόρηση και στοχοποίηση στο διαδίκτυο. Επισημαίνει ότι σε τέτοιες υποθέσεις είναι συνηθισμένο να επιχειρείται η μετατόπιση της συζήτησης από τα καταγγελλόμενα περιστατικά στην αξιοπιστία των θυμάτων. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των δύο γυναικών λένε ότι το ζητούμενο είναι η διερεύνηση πιθανών ποινικών πράξεων.

Η ανωνυμία των δύο καταγγελλουσών συνδέεται, σύμφωνα με τη δικηγόρο τους, με φόβους για την ασφάλεια και την ιδιωτικότητά τους. Υποστηρίζει ότι το πρόσωπο που κατονομάζεται στην καταγγελία διαθέτει επιρροή και δυνατότητα άσκησης πίεσης ή εκφοβισμού. Την ίδια στιγμή, όπως λέει, οι γυναίκες θέλουν να μιλήσουν και να διεκδικήσουν δικαίωση και αποκατάσταση για τη βλάβη που θεωρούν ότι υπέστησαν. Αναφέρουν επίσης ότι επιδιώκουν εγγυήσεις ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχες πρακτικές.

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας αρνείται τους ισχυρισμούς. Σε δημόσια δήλωσή του ανέφερε ότι δεν έχει κακοποιήσει, εξαναγκάσει ή προσβάλει καμία γυναίκα και ότι οι κατηγορίες είναι ψευδείς. Η υπεράσπισή του έχει ζητήσει να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο, υποστηρίζοντας ότι η ισπανική Δικαιοσύνη δεν είναι αρμόδια, επειδή τα καταγγελλόμενα περιστατικά φέρονται να συνέβησαν σε κατοικία του στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Η δικηγόρος των καταγγελλουσών υποστηρίζει ότι υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μπορεί να κινηθεί η διαδικασία στην Ισπανία, επικαλούμενη την υπηκοότητα του προσώπου που κατονομάζεται, τη φύση των καταγγελλόμενων πράξεων και το ότι, όπως λέει, δεν έχει υπάρξει αποτελεσματική διερεύνηση στις χώρες όπου φέρονται να έγιναν τα περιστατικά. Προσθέτει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επικοινωνία ή πρόταση συμβιβασμού από την πλευρά του τραγουδιστή.