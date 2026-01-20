Νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Ένας νεκρός και 15 τραυματίες στη Βαρκελώνη

Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα στην Ισπανία το βράδυ της Τρίτης, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και ακόμη 15 να τραυματίζονται όταν ένα τρένο του Προαστιακού «Rodalies» συγκρούστηκε μεταξύ των σταθμών Sant Sadurní d'Anoia και Gelida, στη Βαρκελώνη.

Το τρένο συγκρούστηκε μετωπικά με έναν τοίχο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει πάνω στις γραμμές, πιθανότατα λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων. Τουλάχιστον δύο μέλη της καταλανικής κυβέρνησης βρίσκονται καθ' οδόν προς τον τόπο του ατυχήματος.

Η πρώτη αναφορά για το ατύχημα έγινε στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (112) στις 9:02 μ.μ. Το ατύχημα συνέβη στο χιλιόμετρο 64 της σιδηροδρομικής γραμμής. Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, το τρένο R4 που ταξίδευε μεταξύ Manresa και Sant Vicenç de Calders συγκρούστηκε με ένα τοίχο αντιστήριξης που προφανώς κατέρρευσε πάνω στις ράγες.

«Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μεταξύ τεσσάρων και έξι σοβαρά τραυματισμένων, ένας βρίσκεται σε κίνδυνο και οι υπόλοιποι έχουν ελαφρά τραύματα», εξήγησε ο δήμαρχος της Gelida, Lluís Valls, σε συνέντευξή του στο Catalunya Ràdio. Η υπουργός Εδαφικής Ανάπτυξης, Sílvia Paneque, και η υπουργός Εσωτερικών, Núria Parlon, έχουν μεταβεί στον τόπο του ατυχήματος.

Νέα σιδηροδρομικά ατυχήματα στην Ισπανία: Το δεύτερο συμβάν στη Βαρκελώνη

Οι πρώτες υποθέσεις για την αιτία του ατυχήματος, σύμφωνα με επίσημες πηγές, υποδεικνύουν τις ισχυρές βροχές που έπληξαν την Καταλονία τις τελευταίες ημέρες.

Εν τω μεταξύ δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγια στη γραμμή R1, μεταξύ των σταθμών Blanes και Maçanet.

Το τρένο εκτροχιάστηκε χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Το ατύχημα προκλήθηκε από πέτρες που έπεσαν στις γραμμές ως αποτέλεσμα της καταιγίδας.

Με πληροφορίες από El Pais