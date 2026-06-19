Νέα σχέδια Τραμπ μετά τη συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ - Το «βλέμμα» στραμμένο στη Βόρεια Κορέα

Νέα σχέδια φαίνεται πως έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μετά την σύναψη συμφωνίας με το Ιράν.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τραμπ επιθυμεί την επίλυση «του βορειοκορεατικού ζητήματος».

Τα νέα πλάνα του Τραμπ

Η πληροφορία έγινε γνωστή από τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Λι Τζε Μιουνγκ μετά τη συνάντησή του με τον αμερικανό ομόλογό του στη Γαλλία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ήρθε η ώρα να δώσει προσοχή στο βορειοκορεατικό ζήτημα», δήλωσε ο Λι στους δημοσιογράφους στη Σεούλ, αποκαλύπτοντάς τους τις λεπτομέρειες της συνάντησής του με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) στο Εβιάν.

«Του είπα ότι οι κυρώσεις και η πίεση (εναντίον της Βόρειας Κορέας) είναι αναποτελεσματικές», δήλωσε επίσης ο Λι.

Η διαδοχή του Κιμ Γιονγκ Ουν

Πρόσφατα, οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας έκαναν γνωστό πως πιστεύουν ότι η έφηβη κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν αναμένεται να είναι η διάδοχός του.

Οι βουλευτές που γνωστοποίησαν τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, επικαλέστηκαν μια πρόσφατη δημόσια εμφάνισή της να οδηγεί άρμα μάχης, η οποία προφανώς στόχευε να διαψεύσει τυχόν αμφιβολίες.

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ενημέρωσε τους βουλευτές ότι η εκτίμησή της δεν βασίστηκε σε περιστασιακά συμπεράσματα αλλά σε «αξιόπιστες πληροφορίες», τις οποίες συγκέντρωσε, σύμφωνα με ενημέρωση μελών του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης έπειτα από κοινοβουλευτική σύσκεψη που έγινε κεκλεισμένων των θυρών.

Ειδικότερα, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είπε ότι η εικόνα της κόρης του ηγέτη της Βόρειας Κορέας να οδηγεί άρμα μάχης στόχευε να υπογραμμίσει την υποτιθέμενη στρατιωτική της δεινότητα και να διαψεύσει τις αμφιβολίες περί θηλυκού διαδόχου, είπαν βουλευτές.

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