Νέα σελίδα στο beef Drake - Λαμάρ: Δικαστήριο δίνει πρόσβαση στα συμβόλαια δίσκων

Νέα σελίδα στο beef Drake - Κέντρικ Λαμάρ, καθώς δικαστήριο δίνει πρόσβαση στα συμβόλαια δίσκων.

Ο Drake κατηγορεί τη δισκογραφική του Λαμάρ για συκοφαντική δυσφήμιση και υποστηρίζει ότι έτσι διαδόθηκε η «ψευδής και κακόβουλη αφήγηση» ότι είναι παιδόφιλος. Τώρα, ο καλλιτέχνης έλαβε το πράσινο φως για να αποκτήσει πρόσβαση σε ευαίσθητα έγγραφα της δισκογραφικής εταιρείας στην εν εξελίξει υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης για το τραγούδι του Κέντρικ Λαμάρ «Not Like Us».

Ο Drake είχε ζητήσει αντίγραφα του συμβολαίου ηχογράφησης του Κέντρικ Λαμάρ, καθώς και πληροφορίες για μισθούς και μπόνους για ανώτερα στελέχη στη δισκογραφική του εταιρεία, Universal Music Group (UMG).

Ο Λαμάρ στο SuperBowl / Φωτογραφία: EPA

Ο Drake κατηγορεί την εταιρεία για συκοφαντική δυσφήμιση καθώς επέτρεψε τη δημοσίευση και την προώθηση του τραγουδιού του Λαμάρ, υποστηρίζοντας ότι διέδωσε την «ψευδή και κακόβουλη αφήγηση» ότι είναι παιδόφιλος.

Η Universal κατέθεσε ζητώντας την απόρριψη της υπόθεσης τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντάς την ως «παράλογη» προσπάθεια να «σιωπήσει» τη δημιουργική έκφραση του Λαμάρ. Ζήτησε επίσης μια παύση στη διαδικασία συλλογής αποδεικτικών στοιχείων.

Ωστόσο, την Τετάρτη, η δικαστής Jeannette A Vargas, διέταξε ότι η συλλογή στοιχείων πρέπει να συνεχιστεί. Ο Μάικλ Γκότλιμπ, ο κύριος δικηγόρος του Drake, πανηγύρισε για την απόφαση μιλώντας στο BBC: «Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τι προσπαθούσε τόσο απεγνωσμένα να κρύψει η UMG», είπε.

Σύμφωνα με μια δικαστική κατάθεση, η ομάδα του Drake αναζητά έγγραφα που περιλαμβάνουν «όλα τα συμβόλαια μεταξύ της UMG και του Κέντρικ Λαμάρ» και τους μισθούς και τα σχέδια κινήτρων για το ανώτερο προσωπικό της δισκογραφικής, από το 2020.

Η UMG είχε αντιταχθεί στο αίτημα, λέγοντας ότι η «δαπανηρή και χρονοβόρα» διαδικασία συλλογής των «εμπορικά ευαίσθητων» πληροφοριών ήταν «αδικαιολόγητη επιβάρυνση» όταν η υπόθεση μπορούσε ακόμη να απορριφθεί. Η ακρόαση για την πρόταση απόρριψης έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουνίου.

Η αγωγή του Drake σηματοδοτεί το τελευταίο κεφάλαιο στη μακροχρόνια κόντρα του με τη Λαμάρ. Το beef μεταξύ των δύο κορυφώθηκε πέρυσι σε μια σειρά από ραπ κομμάτια ο Drake κατηγόρησε τον Λαμάρ για ενδοοικογενειακή κακοποίηση.

Ο Λαμάρ απάντησε με το Not Like Us, στο οποίο χαρακτήρισε τον Drake και τη συνοδεία του ως «πιστοποιημένους παιδόφιλους».

Στη μήνυση, ο Drake ισχυρίζεται ότι η Universal γνώριζε ότι οι στίχοι του Λαμάρ ήταν ψεύτικοι, αλλά «συνέχισε να πυροδοτεί τις φλόγες» της διαμάχης με σκοπό το κέρδος.

Η αγωγή κατηγορεί επίσης τη Universal ότι συνεννοήθηκε με το Spotify για να διογκώσει ψευδώς τους αριθμούς stream για το Not Like Us, έναν ισχυρισμό που και οι δύο εταιρείες αρνήθηκαν.

Σε απάντηση, η Universal, η οποία είναι η εταιρεία του Drake για περισσότερο από μια δεκαετία, είπε: «Όχι μόνο αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αναληθείς, αλλά η ιδέα ότι θα επιδιώξουμε να βλάψουμε τη φήμη οποιουδήποτε καλλιτέχνη - πόσο μάλλον του Drake - είναι παράλογη».

«Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Drake χρησιμοποίησε σκόπιμα και με επιτυχία την UMG για να διανείμει τη μουσική και την ποίησή του για να συμμετάσχει σε συμβατικά εξωφρενικές "ραπ μάχες" για να εκφράσει τα συναισθήματά του για άλλους καλλιτέχνες».

Επιπλέον, η δισκογραφική υποστήριξε ότι ο Drake είχε «χάσει μια μάχη ραπ που προκάλεσε και στην οποία συμμετείχε πρόθυμα».

«Τώρα επιδιώκει να οπλίσει τη νομική διαδικασία για να φιμώσει τη δημιουργική έκφραση ενός καλλιτέχνη και να ζητήσει αποζημίωση από τη [Universal] για τη διανομή της μουσικής αυτού του καλλιτέχνη», κατέληξε η εταιρεία.

Το Not Like Us έχει γίνει η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Κέντρικ Λαμάρ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, έγινε το πρώτο του νούμερο ένα σινγκλ, λίγο αφότου το ερμήνευσε κατά τη διάρκεια του Super Bowl Half Time Show τον Φεβρουάριο.

Με πληροφορίες από BBC