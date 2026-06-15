Νέα πυρά του Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά του Τραμπ - «Ρατσιστής, μισογύνης και ξενοφοβικός τύραννος»

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο επανέλαβε την επίθεσή του εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Κυριακή.

Μιλώντας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment», ο ηθοποιός έκανε το πλήθος να φωνάξει «σκάσε πια!» ως απάντηση σε διάφορες δηλώσεις και πολιτικές του σημερινού Αμερικανού προέδρου.

Πυρά του Ρόμπερτ Ντε Νίρο κατά του Ντόναλντ Τραμπ

«Είμαι σχεδόν απόλυτος υποστηρικτής της ελευθερίας του λόγου», είπε ο Ντε Νίρο, «ακόμη και για λόγια που δεν μου αρέσουν, και υπάρχουν πολλά τέτοια. Έτσι, όταν ακούω κάτι που δεν μου αρέσει, χρησιμοποιώ τη δική μου ελευθερία του λόγου για να απαντήσω».

Ο ηθοποιός ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όταν ακούω τον Τραμπ να λέει, όπως έκανε πριν από λίγες μέρες, "Δεν σκέφτομαι καθόλου την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, ούτε στο ελάχιστο", λέω "Σκάσε πια!"».

Στην εκδήλωση της Κυριακής, ο Ντε Νίρο έδωσε ένα ακόμη παράδειγμα αυτού που θεωρεί εξωφρενική ηγεσία, λέγοντας: «Την Τετάρτη, ο Τραμπ είπε: "Λατρεύω τον πληθωρισμό"». Στη συνέχεια, ζήτησε από το πλήθος να φωνάξει μαζί του «Σκάσε πια!», κάτι που έκαναν.

Robert De Niro has choice words for Trump at “Rise Up, Sing Out: A Concert for the First Amendment,” an event hosted by Jane Fonda and The Committee for the First Amendment in New York City pic.twitter.com/NMj0fZjVDv — VANITY FAIR (@VanityFair) June 15, 2026

Ο Ντε Νίρο συνέχισε: «Ο Τραμπ είπε ότι κέρδισε τις εκλογές του 2020. Έτοιμοι; Σκάσε πια».

«Θέλω πίσω τη χώρα μου»

Ο ηθοποιός, ο οποίος συχνά βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Τραμπ, συνέκρινε επίσης τις εκφράσεις πατριωτισμού σήμερα με την ενδοοικογενειακή βία.

«Δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά το να αγαπάς τη χώρα μας αρχίζει να ακούγεται σαν ένας/μία κακοποιημένος/-η σύζυγος που λέει ότι αγαπά τον θύτη του», είπε.

Πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που ξεκινά ηλίθιους και απάνθρωπους πολέμους, σκοτώνοντας χιλιάδες αθώους και προκαλώντας έμμεσα το θάνατο και τον πόνο εκατομμυρίων άλλων. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που στερεί την υγειονομική περίθαλψη από εκατομμύρια ανθρώπους και χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα για να πλουτίσει τους φίλους της από τον κύκλο των Τραμπ-Έπσταϊν. Δεν μπορώ να αγαπώ μια χώρα που στέλνει μασκοφόρους οπλισμένους να πυροβολούν πολίτες στους δρόμους, να βασανίζουν τους γείτονές μας και να χωρίζουν οικογένειες».

«Δεν μπορώ να αγαπήσω μια χώρα της οποίας ηγείται ένας ρατσιστής, μισογύνης και ξενοφοβικός τύραννος. Και ας το πω ξεκάθαρα: δεν μπορώ να αγαπήσω τη χώρα της οποίας ηγείται ο Ντόναλντ Τραμπ και το συκοφαντικό του Κογκρέσο», συμπλήρωσε.

Καταλήγοντας, είπε: «Θέλω να αγαπήσω ξανά τη χώρα μου. Θέλω πίσω τη χώρα μου».

Με πληροφορίες από Guardian