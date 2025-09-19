Νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – Οι 48 διορισμοί του Τραμπ με μία ψηφοφορία

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών επικύρωσε την Πέμπτη, σε μία και μόνο ψηφοφορία, 48 υποψηφιότητες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για θέσεις υφυπουργών και πρεσβευτών, έπειτα από την απόφαση των Ρεπουμπλικανών να ενεργοποιήσουν τη λεγόμενη «πυρηνική επιλογή» (nuclear option) και να αλλάξουν τους κανόνες λειτουργίας του Σώματος. Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ διορίστηκε και επίσημα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η ψηφοφορία κατέληξε σε κομματική γραμμή, με 51 ψήφους υπέρ και 47 κατά, και αποτέλεσε την πρώτη εφαρμογή του νέου κανονισμού, που επιτρέπει την επικύρωση μαζικών πακέτων υποψηφίων με απλή πλειοψηφία και περιορισμένο χρόνο συζήτησης.

Μεταξύ όσων εγκρίθηκαν είναι ο πρώην βουλευτής Μπράντον Γουίλιαμς, ο οποίος αναλαμβάνει υφυπουργός Πυρηνικής Ασφάλειας, η Kimberly Guilfoyle που διορίζεται πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, καθώς και η Callista Gingrich, σύζυγος του πρώην προέδρου της Βουλής Νιουτ Γκίνγκριτς, η οποία τοποθετείται πρέσβειρα στην Ελβετία και το Λιχτενστάιν.

Οι Ρεπουμπλικανοί υποστήριξαν ότι η αλλαγή κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που, όπως είπαν, προκαλούσε η στάση των Δημοκρατικών στις διαδικασίες επικύρωσης. Ο ηγέτης της πλειοψηφίας Τζον Θουν έκανε λόγο για «μια δυσλειτουργική διαδικασία που είχε παραλύσει το Σώμα».

Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί αντιτάχθηκαν έντονα, υποστηρίζοντας ότι οι νέοι κανόνες περιορίζουν τον έλεγχο που μπορεί να ασκεί η μειοψηφία στη Γερουσία. Ο επικεφαλής τους, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι η αλλαγή «αποτελεί μια μελανή ημέρα για τη Γερουσία».

Με βάση το νέο πλαίσιο, οι διορισμοί για θέσεις χαμηλότερης βαθμίδας στην εκτελεστική εξουσία, όπως υφυπουργοί και πρέσβεις, μπορούν πλέον να επικυρώνονται σε ομάδες με σύντομη διαδικασία. Οι διορισμοί για υπουργικές θέσεις και για την ομοσπονδιακή Δικαιοσύνη εξακολουθούν να εξετάζονται ξεχωριστά με τις παλαιότερες διαδικασίες.

Ποια είναι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ γεννήθηκε το 1969 στο Σαν Φρανσίσκο, με πατέρα ιρλανδικής καταγωγής και μητέρα από το Πουέρτο Ρίκο. Σπούδασε νομικά και εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, πριν στραφεί στα μέσα ενημέρωσης.

Από το 2004 και για περισσότερα από δέκα χρόνια υπήρξε παρουσιάστρια και σχολιάστρια στο Fox News, αποκτώντας αναγνωρισιμότητα μέσα από εκπομπές πολιτικής και κοινωνικής επικαιρότητας.

Το 2018 αποχώρησε από το κανάλι και εντάχθηκε στον στενό κύκλο του Ντόναλντ Τραμπ, αναλαμβάνοντας επιτελικό ρόλο στις προεκλογικές του εκστρατείες και ιδιαίτερα στη συγκέντρωση χρηματοδότησης. Είναι πρώην σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αλλά παραμένει μία από τις πιο ένθερμες υποστηρίκτριες του προέδρου των ΗΠΑ.



