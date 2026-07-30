Νέα πολύνεκρη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία - Σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη στην Πολωνία

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη από τους νέους ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία.

Οι επιθέσεις έπληξαν το Κίεβο αλλά και το Λβιβ στα δυτικά, αναγκάζοντας τη γειτονική Πολωνία να σηκώσει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Τα χτυπήματα εκδηλώθηκαν ενώ ο πρόεδρος Βολόντιμιρ Ζελένσκι επέστρεφε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου, όπως ο ίδιος δήλωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να παραχωρήσει στην Ουκρανία άδειες χρήσης για το σύστημα αεράμυνας Patriot.

Οι σειρήνες πολιτικής προστασίας ήχησαν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε στο Reuters ότι στο Κίεβο ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις, ενώ ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο γνωστοποίησε μέσω Telegram ότι εκδηλώθηκαν πυρκαγιές σε μη οικιστικά κτίρια.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι έξι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους στις περιοχές Ντνιπροπετρόβσκ και Πολτάβα.

Στην ιδιαίτερη πατρίδα του Ζελένσκι, το Κρίβι Ριχ, δύο κορίτσια ηλικίας 5 και 12 ετών βρίσκονται ανάμεσα στους έξι νεκρούς, ενώ οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας της πόλης, Ολεξάντρ Βίλκουλ, έκανε λόγο για απευθείας πλήγμα από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο Iskander-M.

«Ήταν μια εφιαλτική νύχτα», έγραψε ο Βίλκουλ στο Telegram, προσθέτοντας ότι ο πύραυλος εκτοξεύτηκε από την περιοχή Βορονέζ της Ρωσίας και χτύπησε το σπίτι μιας πολυμελούς οικογένειας. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων ενδέχεται να αυξηθεί, καθώς τα σωστικά συνεργεία απομακρύνουν ακόμα τα συντρίμμια.

Στο Λβιβ, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν παγιδευμένους κατοίκους. Ρωσικοί πύραυλοι προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε δύο πολυκατοικίες, τραυματίζοντας 26 ανθρώπους, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι του Ζελένσκι

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για το ενδεχόμενο μιας εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των Ουκρανών εξαρτάται από τη βούληση των συμμάχων να παρέχουν συστήματα αντιπυραυλικής προστασίας.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι εταίροι μας να κατανοήσουν πλήρως την κατάσταση. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής εξαρτάται άμεσα από τη δική τους ετοιμότητα», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Telegram.

Από την πλευρά του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι οι δυνάμεις του έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε διάφορα σημεία της Ουκρανίας, από το Κίεβο έως το Λβιβ και το Ντνιπροπετρόβσκ, καθώς και τρία εμπορικά πλοία.

Παράλληλα, οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν μέσω X ότι η Πολωνία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, απογείωσε μαχητικά αεροσκάφη για να διασφαλίσει τον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια των ρωσικών επιδρομών.

Με πληροφορίες από Reuters