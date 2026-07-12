Νέα πλήγματα από τις ΗΠΑ - Το Ιράν κλείνει τα Στενά του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι εξαπέλυσαν ένα νέο κύμα επιθέσεων εναντίον του Ιράν, αφότου η Τεχεράνη χτύπησε ένα πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ.

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι έκλεισε τη θαλάσσια οδό μέχρι νεοτέρας και προειδοποίησε για σφοδρή αντίδραση στην «επιθετικότητα» των ΗΠΑ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιθέσεις, το IRGC ανακοίνωσε ότι χτύπησε μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν αντιμετώπιζαν επιθέσεις με πυραύλους και drones από το Ιράν.

Αυτό έρχεται σε συνέχεια περιστατικών που σημειώθηκαν νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, κατά τα οποία δέχθηκαν επίθεση τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια, γεγονός που οδήγησε σε ανταλλαγή επιθέσεων με τις ΗΠΑ.

Κλιμάκωση των επιθέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε έναν τρίτο γύρο επιθέσεων αυτή την εβδομάδα, αφού το IRGC «επιτέθηκε κατάφωρα» σε πλοίο υπό κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ.

Η Centcom ανέφερε ότι το MV GFS Galaxy «δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του» λόγω σημαντικών ζημιών στο μηχανοστάσιο. Ένα μέλος του πληρώματος, πολίτης, αγνοείται, πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν 140 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, δικτύων επικοινωνιών και θέσεων παράκτιας επιτήρησης.

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι ενημερώθηκε από τις στρατιωτικές αρχές ότι το πλήρωμα του πλοίου αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το πλοίο και βρισκόταν σε σωσίβια λέμβο.

«Στο Ιράν δόθηκε ακόμη μια ευκαιρία να αποδείξει την τήρηση του Μνημονίου Συνεργασίας, αφού κλήθηκε να λογοδοτήσει για προηγούμενες επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, αλλά απέτυχε και πάλι», ανέφερε το Centcom σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X.

Τη δήλωση κοινοποίησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος έγραψε: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα πληρώνει».

Το IRGC ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είχαν στοχεύσει «μια σειρά από παράκτιες βάσεις και πύργους τηλεπικοινωνιών στη νότια ακτή».

Σε απάντηση, το Ιράν δήλωσε ότι η «πρώτη φάση» των αντιποίνων του περιελάμβανε επιθέσεις κατά της αεροπορικής βάσης «Πρίγκιπας Χασάν» στην Ιορδανία, αναφέροντας ότι είχε καταστρέψει το κέντρο διοίκησης και ελέγχου της βάσης καθώς και τα υπόστεγα των drone MQ9.

Νωρίτερα την Κυριακή, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ιράν είχε κλείσει τα Στενά του Ορμούζ μέχρι νεοτέρας, αφού εκτόξευσε έναν ναυτικό πύραυλο κρουζ εναντίον ενός σκάφους που προσπαθούσε να πλεύσει κατά μήκος μη εγκεκριμένης διαδρομής.

Η Φρουρά ανέφερε ότι το σκάφος «χτυπήθηκε από προειδοποιητικές βολές και σταμάτησε» αφού αγνόησε επανειλημμένες οδηγίες, σύμφωνα με δήλωση που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων.

Προειδοποίησε επίσης ότι οποιαδήποτε «επιθετική ενέργεια» των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα του κλεισίματος θα αντιμετωπιστεί με «αυστηρότητα» και ότι θα στοχευθούν νέες βάσεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος είναι επίσης ο επικεφαλής διαπραγματευτής της χώρας με τις ΗΠΑ, έγραψε στο X ότι η «εποχή των μονομερών συμφωνιών έχει ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ».

Συνέχισε: «Σας το είπαμε: τηρήστε τον λόγο σας ή πληρώστε το τίμημα. Η πραγματικότητα χτυπά την πόρτα».

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, τρία εμπορικά δεξαμενόπλοια δέχθηκαν επίθεση καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν μια διαδρομή που συνιστούσαν οι ΗΠΑ μέσω των υδάτων του Ομάν. Το Ιράν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η μόνη «ασφαλής» διαδρομή είναι μια ξεχωριστή διαδρομή μέσω των υδάτων του.

Το περιστατικό προκάλεσε μια σειρά αμερικανικών επιθέσεων, στις οποίες, σύμφωνα με ιρανικούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν 17 άτομα και τραυματίστηκαν 115. Το Ιράν ανταπέδωσε με επιθέσεις εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Η ανταλλαγή πληγμάτων αυτή οδήγησε σε ένταση, με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι οι ιρανικές επιθέσεις σημαίνουν το τέλος της εκεχειρίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση της συμφωνίας.

Ωστόσο, ο Αμερικανός ηγέτης δήλωσε ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν και ότι οι μεσολαβητές προσπαθούν να αναζωογονήσουν τη διαδικασία. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το Ιράν ενημέρωσε Αμερικανούς αξιωματούχους ότι οι επιθέσεις εναντίον των δεξαμενόπλοιων ήταν λάθος και απέδωσε την ευθύνη σε μια εσωτερική ομάδα αποστατών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι έχουν μεταφέρει, μέσω των μεσολαβητών, το αίτημα να δηλώσει δημοσίως το Ιράν ότι τα Στενά του Ορμούζ, μια ζωτικής σημασίας διεθνής ναυτιλιακή διαδρομή, είναι ανοιχτά και να δεσμευτεί να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων.

Το κλείσιμο των Στενών έρχεται σε συνέχεια της έκκλησης για εκδίκηση από τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, στην πρώτη δημόσια δήλωσή του από την ανάληψη της ηγεσίας.

Ο πατέρας του και προκάτοχός του, Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του αμερικανο-ισραηλινού πολέμου κατά του Ιράν. Ενταφιάστηκε στην πόλη καταγωγής του την Παρασκευή.

Διαβάζοντας μια δήλωση στην κρατική τηλεόραση, ο νέος Αγιατολάχ δήλωσε ότι η εκδίκηση αποτελεί τη «βούληση του έθνους».

Πολλοί Ιρανοί που συμμετείχαν στις τελετές κηδείας τις τελευταίες ημέρες κρατούσαν πλακάτ με τα οποία ζητούσαν τη δολοφονία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος το Σάββατο προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια σχέδια θα οδηγούσαν τις ΗΠΑ να «αποδεκατίσουν και να καταστρέψουν όλες τις περιοχές» του Ιράν ως αντίδραση.

Η εφημερίδα «Wall Street Journal» και άλλα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ είχε κοινοποιήσει πληροφορίες στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τις οποίες το Ιράν είχε πρόσφατα καταστρώσει σχέδιο για τη δολοφονία του Αμερικανού προέδρου.

Ωστόσο, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι η Τεχεράνη είχε καταστρώσει νέο σχέδιο ή ότι το Ισραήλ ήταν η πηγή τέτοιων πληροφοριών. Σε συνέντευξή του στη «New York Post» δήλωσε ότι ήταν «ο νούμερο 1 [στη λίστα θανάτου του Ιράν] εδώ και πολύ καιρό».

Με πληροφορίες από BBC