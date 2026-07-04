Νέα Νότια Ουαλία: Καταγράφηκε το πρώτο ύποπτο κρούσμα της γρίπης των πτηνών Η5Ν1

Η Νέα Νότια Ουαλία κατέγραψε το πρώτο ύποπτο κρούσμα της θανατηφόρας γρίπης των πτηνών H5, σε έναν γιγάντιο μακρονήκτη, ο οποίος εντοπίστηκε κοντά στο Hawks Nest, βόρεια του Newcastle, στις ακτές της πολιτείας.

Εάν οι εξετάσεις του CSIRO επιβεβαιώσουν ότι πρόκειται για το ιδιαίτερα παθογόνο στέλεχος H5N1, θα σημειωθεί η πρώτη καταγραφή της θανατηφόρας νόσου στις ανατολικές ακτές της Αυστραλίας.

Από τα τέλη Ιουνίου έχουν ήδη επιβεβαιωθεί πέντε κρούσματα, τέσσερα στη Δυτική Αυστραλία και ένα στη Νότια Αυστραλία, όλα σε μεταναστευτικά υποανταρκτικά πτηνά.

Η κυβέρνηση της Δυτικής Αυστραλίας ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι υπήρξε και πέμπτο ύποπτο κρούσμα στην πολιτεία, σε έναν νεκρό γιγάντιο μακρονήκτη που εντοπίστηκε στο Mullaloo, στα βόρεια προάστια του Περθ, ενώ οι αρχές εντείνουν την επιτήρηση για τον ιό H5 στις μητροπολιτικές παραλίες.

Η υπουργός Γεωργίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Τάρα Μοριάρτι, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής η νόσος δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα σμήνος πουλερικών, ούτε σε αιχμάλωτα ή άλλα άγρια πτηνά στη Νέα Νότια Ουαλία. Το πτηνό βρέθηκε σε κακή κατάσταση από πολίτη, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Όπως ανέφερε, οι αρχικές εργαστηριακές εξετάσεις στη Νέα Νότια Ουαλία επιβεβαίωσαν ότι ήταν θετικός στη γρίπη H5. Για να διαπιστωθεί αν πρόκειται για το ιδιαίτερα παθογόνο στέλεχος της νόσου, που έχει αποδεκατίσει πληθυσμούς άγριας ζωής παγκοσμίως, απαιτείται περαιτέρω εξέταση από το Australian Centre for Disease Preparedness.

«Η τελευταία αυτή εξέλιξη προκαλεί τεράστια ανησυχία τόσο για τη γεωργία όσο και για την άγρια ζωή», δήλωσε η Μοριάρτι. «Οι επιπτώσεις του H5 παγκοσμίως σε άγρια πτηνά και πουλερικά είναι καταστροφικές. Ωστόσο, η Νέα Νότια Ουαλία και η υπόλοιπη χώρα προετοιμάζονται γι’ αυτή τη στιγμή εδώ και πολλά χρόνια».

Νέα Νότια Ουαλία: Σε εφαρμογή σύστημα επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση του ιού

Η κυβέρνηση της Νέας Νότιας Ουαλίας είχε ανακοινώσει την περασμένη εβδομάδα ότι είχε θέσει σε εφαρμογή σύστημα επιτήρησης για την έγκαιρη ανίχνευση, μετά την εμφάνιση της θανατηφόρας γρίπης των πτηνών H5 σε άλλα μέρη της χώρας.

Η Μοριάρτι ανέφερε ότι η Νέα Νότια Ουαλία συνεργάζεται με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, καθώς και με τις κυβερνήσεις άλλων πολιτειών και επικρατειών. Ένα κρατικό κέντρο συντονισμού στο Department of Primary Industry and Regional Development, στην πόλη Orange, διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις επιτήρησης.

Η υπουργός κάλεσε όποιον εντοπίσει άρρωστο ή νεκρό πτηνό να επικοινωνήσει με την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης και να αναφέρει την τοποθεσία του. «Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί άλλα πτηνά θετικά στον H5, όμως πλέον εντείνουμε την επιτήρησή μας», είπε.

Η υπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει εκπαιδεύσει περισσότερα από 500 άτομα στις κυβερνητικές και ιδιωτικές κτηνιατρικές υπηρεσίες για την επιτήρηση της νόσου.

«Ελέγχουν αυτή την περιοχή της πολιτείας, γύρω από το Hawks Nest και τη μεσοβόρεια ακτή, καθώς και άλλα τμήματα υψηλού κινδύνου, αναζητώντας πτηνά», δήλωσε η Μοριάρτι την Παρασκευή. «Σε αυτό περιλαμβάνονται στελέχη της αλιείας, εργαζόμενοι σε εθνικά πάρκα, άνθρωποι του αγροτικού τομέα, όλοι αναζητούν πτηνά που μπορεί να εμφανίζουν συμπτώματα ασθένειας, ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα».

Η επικεφαλής κτηνιατρική αξιωματούχος της Νέας Νότιας Ουαλίας, δρ Τζο Κουμπ, δήλωσε ότι «προς το παρόν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό». «Δεν σημαίνει ότι θα είναι και το τελευταίο κρούσμα, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης σε άλλα άγρια πτηνά», πρόσθεσε.

Τα συμπτώματα της γρίπης των πτηνών H5

Σύμφωνα με την Κουμπ, στα συμπτώματα της θανατηφόρας γρίπης των πτηνών H5 περιλαμβάνονται λήθαργος, αναπνευστικά συμπτώματα όπως δακρυσμένα μάτια ή δυσκολία στην αναπνοή, καθώς και παράλυση ή δυσκολία στο περπάτημα.

Προειδοποίησε τους πολίτες να αποφεύγουν την επαφή με άρρωστα ή νεκρά πτηνά και ζήτησε να καταγράφουν την τοποθεσία τους και να την αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές.

Το Invasive Species Council επανέλαβε το αίτημά του για επείγουσα ομοσπονδιακή χρηματοδότηση ύψους 200 εκατ. δολαρίων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα διατήρησης που θα στηρίξουν την αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών, μειώνοντας παράλληλα και άλλες απειλές για τα άγρια είδη.

«Η καλύτερη άμυνα που διαθέτουμε είναι να καταστήσουμε την άγρια ζωή της Αυστραλίας όσο το δυνατόν πιο ανθεκτική πριν εκδηλωθούν εκτεταμένες εξάρσεις. Αυτό σημαίνει ανασυγκρότηση υγιών πληθυσμών, που θα μπορούν να αντέχουν καλύτερα τη νόσο και να ανακάμπτουν μετά», δήλωσε η διευθύντρια πολιτικής του συμβουλίου, Κάρολ Μπουθ.

Η ομοσπονδιακή υπουργός Γεωργίας, Τζούλι Κόλινς, προήδρευσε την Παρασκευή σε συνεδρίαση των υπουργών Γεωργίας με αντικείμενο τη συνεχιζόμενη αντιμετώπιση της γρίπης των πτηνών H5.

Ευχαρίστησε τα μέλη του κοινού που ανέφεραν άρρωστα και νεκρά πτηνά μετά την πρώτη ανίχνευση στη Δυτική Αυστραλία και σημείωσε ότι «το γεγονός ότι έχουμε αυτές τις ανιχνεύσεις τόσο νωρίς αποτελεί, πιστεύω, εντυπωσιακή απόδειξη της ανταπόκρισης του αυστραλιανού κοινού». Επανέλαβε επίσης ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα κρούσμα σε πουλερικά.

«Έχουμε συνεργαστεί με τις βιομηχανίες πουλερικών και αυγών, ώστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτρέψουμε τυχόν εισβολές του ιού στα αγροτικά μας συστήματα», δήλωσε η Κόλινς. «Και συνεχίζουμε αυτή τη δουλειά με τις πολιτείες και τις επικράτειες, καθώς και με τον κλάδο».

Με πληροφορίες από Guardian

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