Νέα μελέτη: Η κλιματική κρίση μπορεί να κάνει τη σαλμονέλα πιο ανθεκτική στα αντιβιοτικά

Η κλιματική κρίση μπορεί να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη μάχη απέναντι σε επικίνδυνα βακτήρια, όπως η σαλμονέλα, που δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικά με αντιβιοτικά, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας και οι αλλαγές στα καιρικά φαινόμενα συνδέονται με αύξηση των γονιδίων που επιτρέπουν στη σαλμονέλα να «αντιστέκεται» στα αντιβιοτικά.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Lancet Planetary Health, εκτιμά ότι η κλιματική αλλαγή συνδέεται με παγκόσμια αύξηση περίπου 10% αυτών των γονιδίων την περίοδο 1940-2023.

Τα αντιβιοτικά χάνουν σταδιακά την αποτελεσματικότητά τους

Η μειωμένη αποτελεσματικότητα των αντιβιοτικών απέναντι σε βακτήρια θεωρείται ήδη μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως και συνδέεται με περισσότερους από 1 εκατομμύριο θανάτους κάθε χρόνο.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι η βασική αιτία του προβλήματος παραμένει η υπερβολική και λανθασμένη χρήση αντιβιοτικών.

Ωστόσο, η νέα μελέτη δείχνει ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να επιταχύνει ακόμη περισσότερο την εξέλιξη και εξάπλωση ανθεκτικών βακτηρίων.

Οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερα από 480.000 δείγματα σαλμονέλας από 139 χώρες, εξετάζοντας τη σχέση ανάμεσα στις μεταβολές της θερμοκρασίας, τις βροχοπτώσεις και τα γονίδια που βοηθούν τα βακτήρια να επιβιώνουν απέναντι στα αντιβιοτικά.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο

Η έρευνα διαπίστωσε αύξηση αυτών των γονιδίων στο 82% των χωρών που εξετάστηκαν.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική, ενώ ακολουθούν η νότια Ασία και η υποσαχάρια Αφρική.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι μεταβολές στις βροχοπτώσεις μπορεί να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο τα βακτήρια επιβιώνουν, μεταλλάσσονται και ανταλλάσσουν γενετικό υλικό.

Αυτό ενδέχεται να επιταχύνει την προσαρμογή τους απέναντι στα αντιβιοτικά. Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η μελέτη δεν αποδεικνύει πως η κλιματική αλλαγή προκαλεί άμεσα το πρόβλημα.

Ωστόσο, θεωρούν ότι τα ευρήματα ενισχύουν την ανάγκη να συνδεθούν οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με τις διεθνείς προσπάθειες περιορισμού των ανθεκτικών βακτηρίων και της υπερβολικής χρήσης αντιβιοτικών.

Με πληροφορίες από Guardian