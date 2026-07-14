Νέα κρίση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν επιτέθηκε σε αμερικανικούς στόχους και δεξαμενόπλοια

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νέα πλήγματα εναντίον στόχων στο Μπαχρέιν, μεταξύ των οποίων εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αποθήκες στρατιωτικού υλικού, κέντρο δορυφορικών επικοινωνιών και κτίριο όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιώτες στη βάση Τζουφάιρ.

Παράλληλα, επιτέθηκαν με πυραύλους και στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν στο Ιράκ, με στόχο εγκατάσταση που συνδέεται με ιρανική κουρδική αντιπολιτευόμενη οργάνωση, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Για μια ακόμη νύχτα, στο Μπαχρέιν ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού, ενώ οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στις πλησιέστερες ασφαλείς τοποθεσίες, καθώς συνεχίζονται οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν.

Οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ήδη ανακοινώσει ότι έπληξαν κέντρο διοίκησης αμερικανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Μπαχρέιν, υπογραμμίζοντας ότι οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξακολουθεί να θεωρεί πιθανή μια συμφωνία με την Τεχεράνη, παρά τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την επανεπιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Eπίθεση Ιράν σε δεξαμενόπλοια

Από την άλλη, νέα ανησυχία προκάλεσε η επίθεση εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της χώρας, τα πλοία δέχθηκαν πλήγματα από δύο ιρανικούς πυραύλους κρουζ ενώ έπλεαν εντός των χωρικών υδάτων του Ομάν.

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Ινδός ναυτικός, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη οκτώ μέλη των πληρωμάτων, ανάμεσά τους τέσσερις σοβαρά. Τα δύο δεξαμενόπλοια υπέστησαν σημαντικές υλικές ζημιές, ενώ οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τέθηκαν υπό έλεγχο.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταδίκασαν την επίθεση, κάνοντας λόγο για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και προειδοποιώντας ότι διατηρούν το δικαίωμα να απαντήσουν.

Η εμπορική ναυτιλία εξακολουθεί να δέχεται ισχυρό πλήγμα από την κρίση, καθώς η Τεχεράνη επιμένει στους περιορισμούς της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, απορρίπτοντας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Το πέρασμα, ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου, παραμένει βασικό σημείο αντιπαράθεσης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την άμεση επανεπιβολή του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και την εφαρμογή τέλους διέλευσης ύψους 20% επί της αξίας του φορτίου για τα πλοία που διασχίζουν τα Στενά του Ορμούζ, κίνηση που αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την ένταση και να επηρεάσει τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές.