Νέα κόντρα Tarantino - Rosanna Arquette μετά τα σχόλιά της για τη λέξη n-word

Ο Quentin Tarantino απάντησε δημόσια στη Rosanna Arquette, αφού η ηθοποιός χαρακτήρισε ρατσιστική και αποκρουστική τη χρήση της λέξης n-word στο Pulp Fiction και σε άλλες ταινίες του. Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε από αμερικανικά μέσα του χώρου του θεάματος, ο σκηνοθέτης την κατηγόρησε για έλλειψη τάξης και σεβασμού.

Η Arquette, που είχε μικρό ρόλο στο Pulp Fiction του 1994, είπε σε συνέντευξή της στους Times ότι θεωρεί την ταινία σπουδαία σε πολλά επίπεδα, αλλά πρόσθεσε πως δεν αντέχει το γεγονός ότι, όπως είπε, ο Tarantino αντιμετωπίζεται με επιείκεια ως προς τη χρήση της λέξης. Δεν είναι τέχνη, είναι απλώς ρατσιστικό και αποκρουστικό, δήλωσε.

Η απάντηση του Tarantino ήρθε τη Δευτέρα. Σε επιστολή που δημοσιεύτηκε από το Variety και το Deadline, ο σκηνοθέτης έγραψε ότι η Arquette έδειξε ξεκάθαρη έλλειψη τάξης και τιμής, ενώ την κατηγόρησε ότι μίλησε υποτιμητικά για μια ταινία στην οποία, όπως σημείωσε, ήταν πολύ χαρούμενη που συμμετείχε. Στην ίδια επιστολή πρόσθεσε ότι δέχτηκε τη δουλειά και πήρε τα χρήματα, δίνοντας στο θέμα σαφή προσωπικό τόνο.

Η κριτική για τη χρήση της λέξης στις ταινίες του Tarantino δεν είναι καινούργια, αλλά η νέα δημόσια σύγκρουση με την Arquette έφερε ξανά το θέμα στο προσκήνιο. Αφορμή αυτή τη φορά στάθηκαν τα σχόλια της ηθοποιού για το Pulp Fiction και η οξεία απάντηση του ίδιου του σκηνοθέτη, η οποία ακολουθεί ολόκληρη.

Αγαπητή Rosanna,

Ελπίζω η δημοσιότητα που κερδίζεις, με 132 δημοσιεύματα να γράφουν το όνομά σου και να δημοσιεύουν τη φωτογραφία σου, να άξιζε όσο η ασέβεια που έδειξες απέναντι σε μένα και σε μια ταινία στην οποία θυμάμαι πολύ καλά ότι ήσουν ενθουσιασμένη που συμμετείχες.

Το νιώθεις έτσι τώρα;

Πολύ πιθανόν.

Αλλά το ότι, αφού σου έδωσα δουλειά και πήρες τα χρήματα, βγαίνεις τώρα και την υποτιμάς για λόγους που υποψιάζομαι ότι είναι πολύ κυνικοί, δείχνει ξεκάθαρη έλλειψη τάξης και τιμής.

Υποτίθεται πως υπάρχει ένα πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα σε καλλιτέχνες και συνεργάτες.

Αλλά φαίνεται πως ο στόχος επετεύχθη.

Συγχαρητήρια.

Q