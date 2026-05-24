Νέα κλιμάκωση στην Ουκρανία: Ρωσική επίθεση στο Κίεβο με υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο

Η Ρωσία χρησιμοποίησε για τρίτη φορά ισχυρό υπερηχητικό βαλλιστικό πύραυλο, στο πλαίσιο μιας μαζικής επίθεσης στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ένας από τους στόχους της επίθεσης ήταν η πόλη Μπίλα Τσέρκβα στην περιοχή του Κιέβου, ενώ πλήγματα σημειώθηκαν σε κρίσιμες υποδομές, όπως εγκαταστάσεις ύδρευσης, αλλά και σε κατοικίες, σχολεία και εμπορικές περιοχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έκανε λόγο για μια «βαριά επίθεση» που έπληξε πολλαπλά σημεία της πρωτεύουσας και της γύρω περιοχής, αφήνοντας πίσω τέσσερις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Σε νεότερη ανάρτησή του στα social media, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι από τα μεσάνυχτα είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 83 τραυματίες, ενώ σημείωσε πως το Κίεβο αποτέλεσε τον βασικό στόχο της ρωσικής επιχείρησης.

Όπως τόνισε, εξαπολύθηκαν περισσότερα από 600 drones και 90 πύραυλοι διαφόρων τύπων, εκ των οποίων 36 βαλλιστικοί, με αρκετά πλήγματα να μην αναχαιτίζονται από τα συστήματα αεράμυνας.

Την ίδια στιγμή, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επιβεβαίωσε τη χρήση του Oreshnik, πυραύλου που μπορεί να φέρει είτε πυρηνικές είτε συμβατικές κεφαλές, υποστηρίζοντας ότι η επίθεση είχε στόχο ουκρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια και στρατιωτικές υποδομές.

Η Μόσχα ανέφερε επίσης ότι η επιχείρηση αποτελεί αντίποινα για ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικούς στόχους.

Νέα επίθεση στην Ουκρανία: Εκτεταμένες καταστροφές στο Κίεβο

Στο Κίεβο, ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο έκανε λόγο για δύο νεκρούς και δεκάδες τραυματίες στην πρωτεύουσα, ενώ άλλοι δύο θάνατοι καταγράφηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Ζημιές σημειώθηκαν σε όλες τις συνοικίες της πόλης, με πυρκαγιές σε σχολεία και επιχειρήσεις, ενώ άνθρωποι εγκλωβίστηκαν σε καταφύγια.

Κάτοικοι της πόλης περιέγραψαν μια νύχτα χωρίς προηγούμενο, με εκρήξεις, πυρκαγιές και εκτεταμένες καταστροφές.

Πολιτιστικοί και δημόσιοι χώροι, όπως το Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ουκρανίας, υπέστησαν επίσης ζημιές, ενώ το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι επλήγη για πρώτη φορά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.





Νέα επίθεση στην Ουκρανία: Αντιδράσεις και διεθνής ανησυχία

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, καταδίκασε την επίθεση, κάνοντας λόγο για «αδιέξοδο της ρωσικής επιθετικότητας», ενώ η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «πράξεις τρόμου» με στόχο αμάχους.

Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις αποτελούν συστηματική στοχοποίηση πολιτικών υποδομών, ενώ η Ρωσία απαντά ότι πλήττει στρατιωτικούς στόχους, στο πλαίσιο αντιποίνων για ουκρανικές επιθέσεις.

Η χρήση του Oreshnik, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, καθώς πρόκειται για όπλο υψηλής ταχύτητας και ισχύος, το οποίο η Ουκρανία δεν διαθέτει δυνατότητα αναχαίτισης.

Με πληροφορίες από Guardian



