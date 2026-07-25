Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή: Η Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθι

Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην «εξουδετέρωση πετρελαιοφόρου δεξαμενόπλοιου» που φέρεται να επιχείρησε να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες σε βάρος του Ιράν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στον Κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με το U.S. Central Command (CENTCOM), το δεξαμενόπλοιο M/T Lavine επιχείρησε τουλάχιστον τέσσερις φορές να σπάσει τον αποκλεισμό. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του CENTCOM, Τιμ Χόκινς, το πλήρωμα του πλοίου έλαβε επανειλημμένες προειδοποιήσεις να αλλάξει πορεία, ωστόσο δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες των αμερικανικών δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα, πραγματοποιήθηκε στοχευμένο πλήγμα στο μηχανοστάσιο του πλοίου, με στόχο την ακινητοποίησή του.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης περί δύο νεκρών από την επιχείρηση, σημειώνοντας ότι οι αμερικανικές αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν τα δεδομένα από το περιστατικό.

Μέση Ανατολή: Ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία έπληξε στόχους των Χούθι

Την ίδια ώρα, ο συνασπισμός υπό τη Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε στρατιωτική επιχείρηση εναντίον στόχων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνασπισμού, υποπτέραρχο Τούρκι αλ Μάλικι, οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όπως ανέφερε, οι δυνάμεις του συνασπισμού έπληξαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές που χρησιμοποιούνταν για επιχειρήσεις εναντίον της διεθνούς ναυσιπλοΐας. Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε «αποφασιστική και δυναμική», ενώ διευκρινίστηκε ότι έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Το σαουδαραβικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι οι επιδρομές επικεντρώθηκαν στην περιοχή της Χοντέιντα, καταστρέφοντας στρατιωτικές υποδομές των Χούθι που θεωρούνταν απειλή για τη διέλευση εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Το ίδιο μέσο υπογράμμισε ότι το στρατηγικής σημασίας λιμάνι της Χοντέιντα δεν αποτέλεσε στόχο και παραμένει σε λειτουργία.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι, μέσω του τηλεοπτικού δικτύου Al Masirah, υποστήριξαν ότι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τόσο το λιμάνι της Χοντέιντα όσο και το νησί Καμαράν. Πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα σε θέσεις των ανταρτών, ενώ κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν διαδοχικές ισχυρές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Μέση Ανατολή: Σειρήνες στο Μπαχρέιν

Παράλληλα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ενεργοποιήθηκαν σειρήνες συναγερμού στο Μπαχρέιν. Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους και να μετακινηθούν στα πλησιέστερα ασφαλή καταφύγια. Σύμφωνα με τις αρχές, το βασίλειο έχει βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο επιθέσεων το τελευταίο διάστημα, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για θύματα ή εκτεταμένες υλικές ζημιές από τις επιδρομές στην Υεμένη, ενώ οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από τη διεθνή κοινότητα, καθώς η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη.