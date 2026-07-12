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Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Πλήγματα σε Κεσμ και Στενά του Ορμούζ, ένας νεκρός

Νεκρός στο νότιο Ιράν και νέες επιθέσεις στο Κουβέιτ, καθώς Ουάσινγκτον και Τεχεράνη ανταλλάσσουν πλήγματα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ

The LiFO team
The LiFO team
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Καρέ από βίντεο της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) που απεικονίζει πλήγμα σε άγνωστη τοποθεσία στο Ιράν / Φωτ.: X - CENTCOM
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Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν την Κυριακή στρατιωτικούς στόχους στο νότιο Ιράν, καθώς οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη επαναλήφθηκαν στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό πρακτορείο IRNA, δέκα έως έντεκα βλήματα έπεσαν στο νησί Κεσμ. Ο τοπικός κυβερνήτης ανέφερε αρχικά ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και δεν προκάλεσαν θύματα.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι οι ΗΠΑ χτύπησαν ιρανικά πυραυλικά συστήματα και μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας. Στόχοι έγιναν επίσης μικρά ταχύπλοα των Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Λίγο αργότερα, όμως, το IRNA μετέδωσε ότι ένας εργαζόμενος στις τηλεπικοινωνίες σκοτώθηκε και δύο συνάδελφοί του τραυματίστηκαν στην επαρχία Χορμοζγκάν, η οποία βρέχεται από τον Περσικό Κόλπο.

Ο εργαζόμενος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επίθεσης στο νησί Φαρούρ, κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Λενγκέχ, ενώ εκτελούσε υπηρεσία. Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο Mehr ανέφερε ότι επρόκειτο για τον επικεφαλής της υπηρεσίας τηλεπικοινωνιών της επαρχίας, ο οποίος είχε σταλεί στην περιοχή για επισκευές.

Επιχείρηση των Φρουρών της Επανάστασης στο Κουβέιτ

Η ένταση επεκτάθηκε και στο Κουβέιτ, όπου ο στρατός ανακοίνωσε ότι εργαζόμενος τραυματίστηκε όταν μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε πλατφόρμα γεώτρησης της κρατικής εταιρείας Kuwait Oil Company.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, τρία συνοριακά φυλάκια στο βόρειο τμήμα της χώρας δέχθηκαν επίσης επιθέσεις, οι οποίες προκάλεσαν υλικές ζημιές. Δεν δόθηκαν περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των καταστροφών ή για την προέλευση των drones.

Το ιρανικό πρακτορείο Fars μετέδωσε από την πλευρά του ότι οι Φρουροί της Επανάστασης πραγματοποίησαν επιχείρηση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον αμερικανικών συστημάτων εκτόξευσης πυραύλων στο Κουβέιτ.

Οι τελευταίες επιθέσεις αυξάνουν τους φόβους για ευρύτερη στρατιωτική κλιμάκωση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Παραμένει ασαφές αν οι εκρήξεις που αναφέρθηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς και στο Κεσμ συνδέονται όλες με την ίδια αμερικανική επιχείρηση, καθώς οι πληροφορίες από τις εμπλεκόμενες πλευρές είναι περιορισμένες και σε ορισμένα σημεία αντικρουόμενες.

Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν το βράδυ και στο Μπαντάρ Αμπάς, μεγάλο λιμάνι της νότιας ακτής του Ιράν, απέναντι από το Κεσμ. Ιρανικά μέσα έκαναν λόγο για διαδοχικές επιθέσεις σε περιοχές όπου βρίσκονται στρατιωτικές εγκαταστάσεις, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί πλήρως οι στόχοι και η έκταση των ζημιών.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP

Διεθνή

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