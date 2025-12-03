Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: Αναζητείται ο σύζυγος ως βασικός ύποπτος

Ξυλοκοπημένη μέχρι θανάτου εντοπίστηκε μία 49χρονη γυναίκα στην Ανκόνα της Ιταλίας, το τελευταίο θύμα γυναικοκτονίας στη χώρα της Αδριατικής, με τις αρχές να αναζητούν τον σύζυγό της.

Οι ανακριτικές αρχές στην Ιταλία θεωρούν ότι για το έγκλημα ευθύνεται ο 50χρονος σύζυγός της, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και καταζητείται. Το ζευγάρι είχε μεταναστεύσει από τη Βόρεια Μακεδονία και, σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, η γυναίκα υπήρξε θύμα συνεχούς βίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Μάλιστα, τον περασμένο Απρίλιο ο άνδρας είχε προσπαθήσει να της επιτεθεί με τσεκούρι, σπάζοντας την πόρτα του υπνοδωματίου. Εκείνη γλίτωσε στο παρά πέντε, βρίσκοντας καταφύγιο σε σπίτι γειτόνων. Ο δράστης είχε καταστρέψει το κινητό της και την είχε απειλήσει λέγοντας: «Απόψε θα σε σκοτώσω, ξέρω ότι με απατάς».

Παρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, τον Ιούλιο ο κατηγορούμενος δήλωσε μετανιωμένος στο δικαστήριο και, λόγω μειωμένης ποινής, του επιτράπηκε να επιστρέψει στο σπίτι.

Το νέο έγκλημα φωτίζει ακόμη μια φορά το κενό προστασίας και τις τραγικές συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας, σε μια περίοδο που η Ιταλία βρίσκεται αντιμέτωπη με αλλεπάλληλες γυναικοκτονίες.