Νέα έρευνα: Οι νεαρές γυναίκες δηλώνουν όλο και λιγότερο αποκλειστικά ετεροφυλόφιλες

Η πιο ενδιαφέρουσα αλλαγή στη σεξουαλικότητα των νέων ανθρώπων δεν φαίνεται να συμβαίνει παντού με τον ίδιο τρόπο.

Σε ένα μεγάλο φοιτητικό δείγμα στη Νέα Υόρκη, οι νεαρές γυναίκες εμφανίζονται να απομακρύνονται πολύ πιο γρήγορα από την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία σε σχέση με τους νεαρούς άνδρες: δηλώνουν πιο συχνά έλξη, σχέσεις και ταυτότητες που δεν χωρούν στο παλιό σχήμα του αυτονόητου στρέιτ.

Οι ερευνητές του Εργαστηρίου Έρευνας Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης εξέτασαν απαντήσεις περισσότερων από 10.000 προπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών σε δημόσια πανεπιστήμια της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, από το 2011 έως το 2026. Η μελέτη βρίσκεται ακόμη υπό αξιολόγηση, αλλά οι ερευνητές παρουσίασαν τα βασικά ευρήματα, μαζί με ανάλυση περισσότερων από 700 ανοιχτών απαντήσεων φοιτητών και φοιτητριών από το 2024 και το 2025 για το πώς κατανοούν τη σεξουαλική τους ταυτότητα.

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Το πιο εντυπωσιακό εύρημα αφορά τις γυναίκες. Το 2011, περίπου το 22% των φοιτητριών δήλωνε έλξη που δεν ήταν αποκλειστικά προς άνδρες. Το 2026, το ποσοστό αυτό είχε φτάσει σχεδόν στο 50%. Αντίστοιχη μετατόπιση εμφανίζεται και στη σεξουαλική συμπεριφορά: οι γυναίκες που δήλωσαν ότι οι σεξουαλικοί τους σύντροφοι δεν ήταν αποκλειστικά άνδρες αυξήθηκαν από 8% σε 35%. Όσες αυτοπροσδιορίζονταν ως κάτι άλλο από αποκλειστικά ετεροφυλόφιλες αυξήθηκαν από 18% σε 44%.

Το σημαντικό είναι ότι η μετατόπιση δεν αφορά απλώς περισσότερες γυναίκες που αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες. Οι απαντήσεις απλώνονται σε όλη την κλίμακα της έλξης: από γυναίκες που δηλώνουν κυρίως έλξη προς άνδρες, αλλά όχι αποκλειστικά, έως γυναίκες που δηλώνουν μεγαλύτερη έλξη προς γυναίκες. Η μεγαλύτερη αλλαγή, σύμφωνα με τους ερευνητές, είναι η μείωση της αποκλειστικής έλξης προς άνδρες.

Στους άνδρες, η εικόνα είναι διαφορετική. Το ποσοστό των φοιτητών που δήλωσαν έλξη όχι αποκλειστικά προς γυναίκες παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο: περίπου 14% το 2011 και 13% το 2026. Υπήρξαν διακυμάνσεις γύρω από την περίοδο της πανδημίας, όταν η κοινωνική ζωή, οι σχέσεις και η αυτοπαρατήρηση άλλαξαν απότομα, αλλά οι ερευνητές δεν βλέπουν στους άνδρες αντίστοιχη μακροπρόθεσμη τάση.

Η πανδημία μπορεί να επιτάχυνε ή να έκανε πιο ορατές ορισμένες μεταβολές, αλλά δεν δημιούργησε την ευρύτερη τάση. Στις γυναίκες, η απομάκρυνση από την αποκλειστική ετεροφυλοφιλία ήταν ήδη ορατή πριν από το 2020 και συνεχίστηκε μετά. Στους άνδρες, οι αλλαγές ήταν μικρότερες και περισσότερο συγκεντρωμένες στα χρόνια της πανδημίας και αμέσως μετά.

Οι ερευνητές συνδέουν αυτή τη διαφορά με έναν βαθύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό. Τον τελευταίο αιώνα, τα φεμινιστικά κινήματα διεύρυναν την πρόσβαση των γυναικών στην εκπαίδευση, στην εργασία, στα πολιτικά δικαιώματα, στην αντισύλληψη, στο διαζύγιο και σε άλλες μορφές νομικής προστασίας. Έκαναν, δηλαδή, πιο ορατή και πιο εφικτή μια ζωή που δεν οργανώνεται αναγκαστικά γύρω από τον ετεροφυλόφιλο γάμο.

Ταυτόχρονα, η ΛΟΑΤΚΙ+ ορατότητα, ο γάμος μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου, οι κουίρ κοινότητες στο διαδίκτυο, η διεύρυνση της γλώσσας γύρω από τη σεξουαλικότητα και το φύλο, αλλά και το #MeToo, αμφισβήτησαν την ιδέα ότι η σχέση με έναν άνδρα πρέπει να είναι το αυτονόητο κέντρο της ζωής μιας γυναίκας. Για πολλές νεαρές γυναίκες, η ετεροφυλοφιλία δεν εξαφανίζεται. Παύει, όμως, να είναι ο μοναδικός προεπιλεγμένος τρόπος να φανταστούν την επιθυμία, το μέλλον και τον εαυτό τους.

Αντίθετα, η ανδρική ετεροφυλοφιλία φαίνεται να παραμένει πιο στενά δεμένη με την κοινωνική αναγνώριση της αρρενωπότητας. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι οι άνδρες έχουν λιγότερο χώρο για σεξουαλική ασάφεια: η ανδρική επιθυμία εξακολουθεί συχνά να ταξινομείται είτε ως απολύτως ετεροφυλόφιλη είτε ως γκέι, με μικρότερη ανοχή στις ενδιάμεσες ή ρευστές ταυτότητες.

Γι’ αυτό η έρευνα δεν λέει απλώς ότι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δηλώνουν ΛΟΑΤΚΙ+. Λέει κάτι πιο σύνθετο: ότι η ετεροφυλοφιλία δεν οργανώνει πια το φύλο με τον ίδιο τρόπο για τις γυναίκες και για τους άνδρες. Για τις νεαρές γυναίκες, τα όριά της μοιάζουν πιο ανοιχτά. Για τους νεαρούς άνδρες, παραμένει πιο στενά συνδεδεμένη με κύρος, αρρενωπότητα και κοινωνική αποδοχή.

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Πέρα από τους αριθμούς, η έρευνα δείχνει μια αλλαγή: για μια νέα γενιά γυναικών, η επιθυμία δεν μοιάζει πια τόσο πρόθυμη να υπακούσει στο παλιό σχήμα του αυτονόητου.

Με στοιχεία από: LGBTQ Nation, Gallup.