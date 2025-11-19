Νέα έρευνα: Ακόμα και 2 τσιγάρα την ημέρα αυξάνουν τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά 50%

Ακόμα και η ελάχιστη κατανάλωση τσιγάρων μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για την υγεία, σύμφωνα με νέα μεγάλη μελέτη του Johns Hopkins University, που εξέτασε τις συνήθειες περισσότερων από 300.000 ενηλίκων για σχεδόν 20 χρόνια.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άνδρες και γυναίκες που καπνίζουν μόλις δύο τσιγάρα την ημέρα έχουν 60% αυξημένο κίνδυνο θανάτου από οποιαδήποτε αιτία σε σχέση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ. Παράλληλα, διαγράφεται 50% υψηλότερος κίνδυνος καρδιοπάθειας, σύμφωνα με τη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό PLOS Medicine.

Η καρδιολόγος του Yale, Δρ. Jennifer Miao, εξηγεί ότι το κάπνισμα «καταστρέφει το ενδοθήλιο των αγγείων και επιταχύνει τη δημιουργία αθηρωματικών πλακών», αυξάνοντας σημαντικά την πιθανότητα εμφράγματος ή στεφανιαίας νόσου. Σημειώνει επίσης ότι το κάπνισμα συνδέεται με αρρυθμίες, όπως κολπική μαρμαρυγή, αλλά και με αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου.

Η μελέτη δείχνει ακόμη ότι η μείωση του καπνίσματος δεν αρκεί για να αναιρεθούν οι βλάβες. Ακόμη και 20 χρόνια μετά τη διακοπή, οι πρώην καπνιστές εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων σε σχέση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ — αν και ο κίνδυνος μειώνεται αισθητά με την πάροδο του χρόνου.

Τα στοιχεία της American Lung Association δείχνουν ότι, ενώ το ποσοστό των καπνιστών στις ΗΠΑ μειώθηκε από 42% το 1965 σε περίπου 12% το 2022, αυξήθηκαν θεαματικά όσοι καπνίζουν λιγότερα από 15 τσιγάρα ημερησίως. Ωστόσο, σύμφωνα με τον συγγραφέα της μελέτης, Δρ. Erfan Tasdighi, «ακόμα και ένα τσιγάρο την ημέρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο».

Οι ειδικοί τονίζουν ότι το όφελος της διακοπής του καπνίσματος είναι μεγαλύτερο στα πρώτα δέκα χρόνια, αλλά οι θετικές αλλαγές ξεκινούν αμέσως. «Με τη διακοπή του καπνίσματος, ο κίνδυνος πέφτει άμεσα και ουσιαστικά», αναφέρει ο Tasdighi.

Η μελέτη, τέλος, υπογραμμίζει ότι οι γιατροί θα πρέπει να αξιολογούν πιο «λεπτομερώς» τη συμπεριφορά των ασθενών σχετικά με το κάπνισμα, καθώς ο υπολογισμός των «πακέτων ανά έτος» δεν επαρκεί για να προβλέψει τους μακροπρόθεσμους κινδύνους.

Το συμπέρασμα των ερευνητών είναι σαφές: δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα καπνίσματος.