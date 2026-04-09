Νέα επίθεση Τραμπ σε ΝΑΤΟ: «Δεν καταλαβαίνουν τίποτα χωρίς πίεση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ απογοητευτικό» σε μια ακόμη επικριτική ανάρτηση.

«Κανείς από αυτούς τους ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μας πολύ απογοητευτικού ΝΑΤΟ, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, εκτός κι αν τους ασκηθεί πίεση», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Truth Social στο νέο μήνυμά του κατά της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Της ανάρτησής του προηγήθηκε η δημοσίευση του περιοδικού Der Spiegel, σύμφωνα με την οποία ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ενημέρωσε τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει «συγκεκριμένες δεσμεύσεις» εντός των προσεχών ημερών για την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων ή άλλων στρατιωτικών μέσων από την Ευρώπη, υπογραμμίζοντας, ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις, όπως αυτές που διατυπώθηκαν από την αρχή του πολέμου δεν θεωρούνται πλέον επαρκείς.

Όπως σημείωσε το γερμανικό περιοδικό, «αρκετοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες, οι οποίοι ενημερώθηκαν μετά τη συνάντηση του Γ.Γ. του ΝΑΤΟ με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισαν τις αμερικανικές απαιτήσεις ως τελεσίγραφο».

Με πληροφορίες από ΕΡΤ