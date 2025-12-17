Νέα επίθεση Πούτιν: «Γουρουνάκια» οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ήλπιζαν να κερδίσουν από την κατάρρευσή μας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά των Ευρωπαίων ηγετών, τους οποίους αποκάλεσε «γουρουνάκια», επιμένοντας ότι η Ρωσία θα πετύχει τους στόχους της στην Ουκρανία «είτε με τη διπλωματία είτε με τη βία».

Οι δηλώσεις του έγιναν σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας σε ΗΠΑ και Ευρώπη γύρω από τις ειρηνευτικές διεργασίες, αλλά και ενώ στην ΕΕ κορυφώνεται η συζήτηση για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Μιλώντας σε ετήσια συνεδρίαση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι οι στόχοι της αποκαλούμενης «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» θα επιτευχθούν «χωρίς καμία αμφιβολία». Όπως είπε, η Μόσχα θα προτιμούσε μια διπλωματική λύση που θα αντιμετωπίζει «τις ριζικές αιτίες της σύγκρουσης», προειδοποίησε όμως ότι, αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Ρωσία θα επιβάλει τις διεκδικήσεις της στο πεδίο της μάχης.

«Αν δεν θέλουν ουσιαστική συζήτηση, τότε η Ρωσία θα απελευθερώσει τα ιστορικά της εδάφη στο πεδίο της μάχης», ανέφερε, επαναλαμβάνοντας τη θέση ότι η Μόσχα επιδιώκει τη δημιουργία και επέκταση μιας «ουδέτερης ζώνης ασφαλείας» εντός της Ουκρανίας. Σήμερα, η Ρωσία ελέγχει την Κριμαία, το μεγαλύτερο μέρος του Ντονμπάς και σημαντικά τμήματα της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, ενώ διατηρεί παρουσία και σε τμήματα άλλων ουκρανικών περιφερειών.

Πούτιν:«Τα ευρωπαϊκά γουρουνάκια ήλπιζαν να κερδίσουν από την κατάρρευση της χώρας μας»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πούτιν κατηγόρησε ευθέως τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ευθυγραμμίστηκαν άκριτα με την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση. «Τα ευρωπαϊκά γουρουνάκια έσπευσαν να συμμετάσχουν, ελπίζοντας να κερδίσουν από την κατάρρευση της χώρας μας», είπε, υιοθετώντας ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα. Υποστήριξε επίσης ότι η Δύση καλλιεργεί σκόπιμα κλίμα φόβου στην Ευρώπη περί επικείμενου πολέμου με τη Ρωσία, κάτι που χαρακτήρισε «ανοησίες» και «καθαρή προπαγάνδα».

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται την ώρα που Ευρωπαίοι ηγέτες εμφανίζονται βαθιά διχασμένοι για το αν και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τόνισε στο κοινοβούλιο ότι η Ρώμη στηρίζει την ιδέα, αλλά μόνο εφόσον υπάρξει «απολύτως στέρεη νομική βάση», προειδοποιώντας ότι μια αμφισβητήσιμη διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε νομική νίκη της Μόσχας.

Ακόμη πιο αιχμηρός εμφανίστηκε ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσχεση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων «δήλωση πολέμου». Δήλωσε μάλιστα ότι έχει ήδη επικοινωνήσει με τον Πούτιν για το ενδεχόμενο ρωσικών αντιποίνων, επαναλαμβάνοντας την αντίθεσή του σε μέτρα που, κατά την άποψή του, κλιμακώνουν τη σύγκρουση.

Στον αντίποδα, άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες πιέζουν για πιο αποφασιστικές κινήσεις. Το Λονδίνο ανακοίνωσε ότι κινεί διαδικασίες για τη μεταφορά 2,5 δισ. λιρών από τα παγωμένα έσοδα της πώλησης της Τσέλσι από τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς σε ταμείο στήριξης της Ουκρανίας, προειδοποιώντας τον Ρώσο ολιγάρχη με δικαστικές ενέργειες αν δεν συμμορφωθεί.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, Αμερικανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πρόσφατες συνομιλίες με την Ουκρανία στο Βερολίνο έχουν επιλύσει το μεγαλύτερο μέρος των πιο δύσκολων ζητημάτων. Ωστόσο, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Πούτιν, με τη σκληρή ρητορική και την επανάληψη μαξιμαλιστικών απαιτήσεων, ενισχύουν τις αμφιβολίες για το κατά πόσο η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Με πληροφορίες από Guardian