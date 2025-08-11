Νέα έκρηξη στην Αίτνα: Ροή λάβας στα 3.000 μέτρα – «Πορτοκαλί» συναγερμός για τις πτήσεις

Νέα ηφαιστειακή έκρηξη σημειώθηκε στην Αίτνα, δημιουργώντας ροή λάβας σε υψόμετρο περίπου 3.000 μέτρων, από εκρηκτικό στόμιο στη νότια πλευρά της Bocca Nuova.

Το Παρατηρητήριο της Αίτνας του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) ανακοίνωσε ότι η ροή κατευθύνεται προς νότο. Επιστημονικό προσωπικό βρίσκεται στο σημείο για μετρήσεις και αξιολόγηση της εξέλιξης, ενώ η σεισμική δραστηριότητα παραμένει σταθερή. Η πηγή του ηφαιστειακού σεισμού εντοπίζεται στα 2.800 μέτρα, μεταξύ των κρατήρων Voragine και Nord-Est.

Λόγω της έντονης δραστηριότητας, το τμήμα Vona του INGV εξέδωσε «πορτοκαλί» επίπεδο συναγερμού για τις πτήσεις στην περιοχή. Παρά την προειδοποίηση, το αεροδρόμιο της Κατάνια λειτουργεί κανονικά, με τις αρχές να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να είναι έτοιμες για πρόσθετα μέτρα αν χρειαστεί.

Προηγούμενη έκρηξη στην Αίτνα

Η τελευταία μεγάλη έκρηξη πριν από την τωρινή καταγράφηκε στις 2 Ιουνίου 2025. Το ηφαίστειο εκτόξευσε μεγάλη στήλη στάχτης, αερίων και ηφαιστειακού υλικού, που έγινε ορατή από το διάστημα μέσω δορυφορικής λήψης.

Η δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε ως «στρόμβολια» (strombolian), με εκρήξεις μέτριας έντασης, συνοδευόμενες από πύρινες κομφερίτες (lava bombs) και ροές λάβας προς διάφορες κατευθύνσεις.

Παρά τη δραματικότητα του γεγονότος και τις εκκενώσεις τουριστών, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και η αεροπλοΐα στην περιοχή δεν διακόπηκε.



