Νέα δήλωση Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Άνευ αξίας και αναξιόπιστη η υπογραφή Τραμπ»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για «επανειλημμένες παραβιάσεις» του μνημονίου κατανόησης που είχαν υπογράψει οι δύο χώρες, εξαπολύοντας νέα επίθεση κατά της Ουάσινγκτον.

Όπως δήλωσε, οι ενέργειες των ΗΠΑ, τις οποίες χαρακτήρισε εκ νέου «Μεγάλο Σατανά», «απέδειξαν σε όλους πόσο άνευ αξίας και αναξιόπιστη είναι η υπογραφή του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Ο εκφοβισμός, οι ηγεμονικές φιλοδοξίες και η βαρβαρότητα αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της αμερικανικής πολιτικής και του αμερικανικού δόγματος», υποστήριξε ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι το Ιράν θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες «μαθήματα που δεν θα ξεχάσουν», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες ενέργειες αναφερόταν.

BREAKING: Iran’s Supreme Leader Mojtaba Khamenei has released a written statement to Iranian state media saying the US’s repeated breaches of agreements with Iran show that the US president’s signature is “worthless and invalid”.



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Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Το Ιράν αναστέλλει τις δεσμεύσεις του

Παράλληλα με τη νέα δήλωση του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα, Σάββατο, πως αναστέλλει όλες τις δεσμεύσεις, που είχε αναλάβει στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Khazem Gharibabadi.

«Βρισκόμασταν σε διαπραγματεύσεις. Δυστυχώς, ήταν οι ίδιοι οι Αμερικανοί που προχώρησαν σε αυτές τις επιθετικές ενέργειες, παραβιάζοντας τις δικές τους δεσμεύσεις», δήλωσε ο Gharibabadi στην κρατική τηλεόραση του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN.

«Ως αποτέλεσμα, έχουμε αναστείλει όλες τις δεσμεύσεις μας και, στην πράξη, δεν τις εφαρμόζουμε πλέον», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου αποτελούν ακόμη μία ένδειξη ότι οι συνομιλίες μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον, οι οποίες πραγματοποιούνταν με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν, έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

«Αυτό που καλούμαστε να κάνουμε τώρα είναι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας», ανέφερε ο Γαριμπαμπαντί.

«Θα το πράξουμε με σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Πιστεύω ότι οι Αμερικανοί έλαβαν για ακόμη μία φορά την απάντησή τους: αυτές οι επιθετικές ενέργειες δεν θα τους οδηγήσουν πουθενά», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, είχε δηλώσει ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να απαντά «με αποφασιστικότητα» στα αμερικανικά πλήγματα και ότι δεν σχεδιάζει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα σχέδιο για συνομιλίες και παραμένουμε επικεντρωμένοι στην υπεράσπιση της χώρας», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Τεχεράνη.

Με πληροφορίες από BFMTV, CNN