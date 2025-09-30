Νέα διαθήκη ανατρέπει τη διαμάχη για την περιουσία του Τζιάνι Ανιέλι

Νέα εξέλιξη προστίθεται στην μακροχρόνια διαμάχη για την κληρονομιά του αείμνηστου πατριάρχη της Fiat, Τζιάνι Ανιέλι.

Η αντιπαράθεση μεταξύ της κόρης του, Μαργκερίτα Ανιέλι, και των παιδιών της Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν για την επιχειρηματική αυτοκρατορία της οικογένειας αποκτά νέο γύρο, μετά την εμφάνιση ενός νέου εγγράφου σε ιταλικό δικαστήριο τη Δευτέρα. Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα υπέβαλαν σε ακροαματική διαδικασία στο Τορίνο ένα χειρόγραφο έγγραφο, το οποίο υποστηρίζουν ότι πρόκειται για τη διαθήκη του Τζιάνι.

Η υποτιθέμενη διαθήκη, με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1998, μεταβιβάζει το 25% της συμμετοχής του Ανιέλι στη εταιρεία holding Dicembre στον γιο του Εντοάρντο, ο οποίος πέθανε δύο χρόνια αργότερα. Το νέο αυτό έγγραφο έρχεται σε αντίθεση με μια επιστολή του 1996 που παραχωρούσε την ίδια συμμετοχή στον εγγονό του, Τζον Ελκαν. Μετά τον θάνατο του Ανιέλι το 2003, η χήρα του, Μαρέλλα Καρατζιόλο, βασίστηκε στην προηγούμενη επιστολή για να μεταβιβάσει περίπου το 25% της Dicembre στον Ελκαν, δίνοντάς του τον έλεγχο της πλειοψηφίας.

Η υπόθεση στο Πολιτικό Δικαστήριο του Τορίνο αποτελεί προσπάθεια της Μαργκερίτα να αμφισβητήσει τη διανομή της περιουσίας του Τζιάνι Ανιέλι, του πιο γνωστού Ιταλού βιομηχάνου μετά τον πόλεμο και κάποτε πλουσιότερου ανθρώπου της χώρας.

Η Μαργκερίτα, το τελευταίο ζωντανό παιδί του Τζιάνι, διεκδικεί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια την κληρονομιά του, υποστηρίζοντας ότι οι διατάξεις της διαθήκης αφορούσαν μόνο τα τρία παιδιά από τον πρώτο της γάμο, Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν. Από τον δεύτερο γάμο της με τον πρώην διευθυντή της Fiat, Σερζ ντε Πάλεν, έχει άλλα πέντε παιδιά.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μερίδια της οικογένειας σε εταιρείες όπως η Stellantis NV και η Ferrari NV, με την καθαρή περιουσία της οικογένειας να εκτιμάται στα 14,2 δισ. δολάρια σύμφωνα με τον Bloomberg Billionaires Index.

Οι δικηγόροι των παιδιών Ελκαν υποστηρίζουν ότι το αντίγραφο της υποτιθέμενης διαθήκης του 1998 δεν επηρεάζει τη διαδοχή της οικογένειας Ανιέλι ή Καρατζιόλο και επομένως δεν αλλάζει την ιδιοκτησία της Dicembre, δεδομένου ότι ο Εντοάρντο είχε ήδη πεθάνει πριν τον θάνατο του πατέρα του το 2003.

Οι δικηγόροι της Μαργκερίτα ανέφεραν ότι το έγγραφο «αποτελεί πρόσθετο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει σε ριζική αναθεώρηση της δομής της Dicembre και ηθικά αποδεικνύει ότι οι τελευταίες επιθυμίες του Ανιέλι αγνοήθηκαν και προδόθηκαν». Η Μαργκερίτα έχει υποστηρίξει επίσης ότι οι προηγούμενες ρυθμίσεις κληρονομιάς ήταν ελαττωματικές και η περιουσία του πατέρα της κακοδιαχειρίστηκε. Τα παιδιά της, από την άλλη, υπερασπίζονται τις συμφωνίες που έδωσαν στον Τζον Ελκαν τον έλεγχο της Exor NV, η οποία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Stellantis και ελέγχει τη Ferrari και τη Juventus Football Club SpA.

Ο Τζον Ελκαν, πρόεδρος της Stellantis και CEO της Exor, είχε επιλεγεί από τον Τζιάνι Ανιέλι τη δεκαετία του ’90 για να ηγηθεί των οικογενειακών βιομηχανικών συμφερόντων. Η Dicembre παραμένει το βασικό μέσο ελέγχου της Exor.

Τον Ιούλιο του 2025, οι Τζον, Λάπο και Τζινεβρά Ελκαν συμφώνησαν να καταβάλουν περίπου 175 εκατ. ευρώ στην ιταλική εφορία για να διευθετήσουν μια έρευνα σχετικά με υποτιθέμενους απλήρωτους φόρους κληρονομιάς, χωρίς να παραδεχτούν παρανομία.

Η δίκη στο Τορίνο συνεχίζεται, με τον δικαστή να αναμένεται να ορίσει νέα ακροαματική διαδικασία τις επόμενες εβδομάδες, καθώς οι δικηγόροι της Μαργκερίτα καλούν νέους μάρτυρες, πιθανώς συμπεριλαμβανομένου του Τζον Ελκαν.

