Νέα βιογραφία για τον πρίγκιπα Άντριου: Η σχέση με τον Έπσταϊν, ο τσακωμός με τον Χάρι και τα αινιγματικά οικονομικά του

Μια νέα βιογραφία υπόσχεται αποκαλύψεις για την ζωή του Δούκα της Υόρκης, πρίγκιπα Άντριου και της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον.

Το βιβλίο με τίτλο «The Rise and Fall of the House of York» του ιστορικού Andrew Lownie εξετάζει όχι μόνο τις σχέσεις τού πρίγκιπα Άντριου με διάφορες γυναίκες και τα αινιγματικά του οικονομικά, αλλά εστιάζει ιδιαίτερα στη στενή -και επικίνδυνη- φιλία του με τον αμφιλεγόμενο Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Οι σχέσεις με τον Έπσταϊν και διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών

Ο Lownie ισχυρίζεται πως, παρότι ο Άντριου δήλωσε ότι γνώρισε τον Έπσταϊν το 1999, στην πραγματικότητα τόσο ο ίδιος όσο και η Σάρα Φέργκιουσον τον είχαν γνωρίσει σχεδόν μια δεκαετία νωρίτερα. Περιγράφει τον Άντριου ως εύκολο στόχο για κάποιον σαν τον Έπσταϊαν, γράφοντας: «Ο Έπσταϊν χειρίστηκε τον Άντριου με μαεστρία. Ο πρίγκιπας του εξασφάλισε κύρος, πρόσβαση σε ηγέτες και επιχειρηματικές ευκαιρίες, και ήταν εύκολος να τον εκμεταλλευτεί». Ο επιχειρηματίας Steven Hoffenberg, καθοδηγητής του Έπσταϊν και καταδικασμένος απατεώνας, φέρεται να χαρακτήριζε τον Άντριου ως το «τρόπαιο Super Bowl» του.

Το βιβλίο υποστηρίζει ακόμη ότι ευαίσθητο υλικό για τον Άντριου ενδέχεται να διαβιβάστηκε στη μυστική υπηρεσία Mossad του Ισραήλ, σε σαουδαραβικές αρχές και στις υπηρεσίες του Μουαμάρ Καντάφι μέσω του Έπσταϊν. Στηρίζεται εν μέρει σε ντοκιμαντέρ του Καναδού δημοσιογράφου Ian Halperin, όπου φέρεται πως πολλοί από το περιβάλλον του Άντριου επιβεβαιώνουν τέτοιους ισχυρισμούς. Αν και θύματα του Έπσταϊν κατηγορούν πως διατηρούσε βίντεο υψηλών προσώπων με γυναίκες, δεν έχει δημοσιοποιηθεί κανένα αποδεικτικό στοιχείο.

Παράλληλα, ενδέχεται να υπήρξε υλικό για τον πρίγκιπα Άντριου και στα χέρια Ρώσων αξιωματούχων, με τον Lownie να παραπέμπει σε φόβους των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν που φέρεται να μετέφερε στη Ρωσία ο πρώην αναπληρωτής σερίφης John Mark Dougan.

Οικογενειακές εντάσεις, οικονομικά και προσωπικές αποκαλύψεις

Σύμφωνα με το βιβλίο, ο Πρίγκιπας Χάρι φέρεται να «έσπασε τη μύτη» του πρίγκιπα Άντριου σε επεισοδιακή οικογενειακή διαμάχη το 2013, κάτι που ο Χάρι έχει κατηγορηματικά διαψεύσει. Εξίσου διαψεύστηκαν οι φήμες ότι ο Άντριου είχε σχολιάσει αρνητικά τη σχέση του Χάρι με τη Μέγκαν Μαρκλ. Εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε ποτέ σωματική σύγκρουση ούτε τέτοια σχόλια, ενώ γνωστοποίησε την αποστολή νομικής επιστολής προς τη Mail.

Το 2021, μετά τις κατηγορίες εναντίον της Μέγκαν για εκφοβισμό του προσωπικού, ο Lownie ισχυρίζεται πως το παλάτι είχε προετοιμαστεί για αντίστοιχες καταγγελίες κατά του Άντριου, τις οποίες συνόδευαν ύβρεις και υπερβολικές απαιτήσεις. Υπαινίσσεται, μάλιστα, ότι η έρευνα για τη Μέγκαν δεν δημοσιεύθηκε ποτέ, επειδή θα άνοιγε θέμα και για τον δούκα.

Όσον αφορά τα οικονομικά του, το βιβλίο εστιάζει στη διαβόητα θολή χρηματοδότηση του Άντριου, αφού –πέρα από μια σύνταξη του ναυτικού και πιθανή κληρονομιά– μόνο με οικονομικές ενισχύσεις από τη βασιλική οικογένεια φαίνεται να συντηρεί την πολυτελή κατοικία Royal Lodge, με ετήσιο κόστος περίπου £250.000 και ανακαίνιση £7,5 εκατ. Επιπλέον, ερωτήματα προκαλούν καταθέσεις όπως £750.000 που εμφανίστηκαν στον λογαριασμό του για χάρη της πριγκίπισσας Βεατρίκης, καθώς και οι διακοπές του Άντριου με καταδικασμένους, μεταξύ των οποίων ένας Λίβυος έμπορος όπλων.

Ανάμεσα στις πιο σοκαριστικές αφηγήσεις, περιγράφεται επίσης έντονη σεξουαλική ζωή, με αναφορές σε δεκάδες γυναίκες να εισέρχονται στο δωμάτιό του σε ταξίδι στην Μπανγκόκ, αλλά και προσβλητική συμπεριφορά προς το προσωπικό, μέχρι το σημείο να αποκαλεί έναν υπάλληλο «ηλίθιο», λόγω λανθασμένης αναφοράς στη Βασιλομήτωρ.