Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Η βρετανική ελίτ, ο Τραμπ, ο Γκέιτς και ο Μασκ

Εκατομμύρια νέα αρχεία σχετικά με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν δημοσιεύθηκαν από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Συνολικά, αναρτήθηκαν δημόσια την Παρασκευή τρία εκατομμύρια σελίδες, 180.000 εικόνες και 2.000 βίντεο.

«Η σημερινή δημοσιοποίηση σηματοδοτεί το τέλος μιας εξαιρετικά εκτεταμένης διαδικασίας εντοπισμού και ελέγχου εγγράφων, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια προς τον αμερικανικό λαό και η συμμόρφωση», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς.

Τα αρχεία περιλαμβάνουν λεπτομέρειες για τον χρόνο του Τζέφρι Έπσταϊν στη φυλακή, καθώς και στοιχεία για τον θάνατό του κατά τη διάρκεια της κράτησής του. Περιλαμβάνονται επίσης, ανακριτικά έγγραφα για τη Γκισλέιν Μάξγουελ, τη συνεργάτιδά του που καταδικάστηκε για τη βοήθειά της στη διακίνηση ανήλικων κοριτσιών.

Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Οι συνδέσεις με «πρόσωπα υψηλού προφίλ»

Στο υλικό υπάρχουν ακόμη email μεταξύ του Έπσταϊν και προσώπων υψηλού προφίλ.

Πολλά από τα email και τα έγγραφα καταγράφουν τις σχέσεις του Έπσταϊν εν μέσω των νομικών του προβλημάτων. Το 2008 είχε καταδικαστεί στη Φλόριντα για εξαναγκασμό ανήλικης 14 ετών σε σεξουαλικές πράξεις, έπειτα από μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη συμφωνία με τους εισαγγελείς.

Πέθανε τον Αύγουστο του 2019, ενώ βρισκόταν στη φυλακή, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στο πλαίσιο μιας ευρείας υπόθεσης σεξουαλικής διακίνησης.

Ο Έπσταϊν προσκάλεσε «τον Δούκα» να γνωρίσει Ρωσίδα γυναίκα

Τα έγγραφα ρίχνουν φως στις στενές σχέσεις του χρηματιστή με την ελίτ της Βρετανίας.

Περιλαμβάνουν email μεταξύ του Έπσταϊν και ενός προσώπου που αναφέρεται ως «The Duke» –που θεωρείται ότι πρόκειται για τον τέως πρίγκιπα Άντριου– στα οποία συζητούν δείπνο στο Μπάκιγχαμ, «όπου υπήρχε πολλή ιδιωτικότητα».

Σε άλλο μήνυμα, ο Έπσταϊν προσφέρεται να συστήσει «τον Δούκα» σε μια 26χρονη Ρωσίδα γυναίκα.

Τα email είναι υπογεγραμμένα με «A», με υπογραφή που φαίνεται να αναγράφει «HRH Duke of York KG». Ανταλλάχθηκαν τον Αύγουστο του 2010, δύο χρόνια αφότου ο Έπσταϊν είχε δηλώσει ένοχος για εξαναγκασμό ανήλικης.

Τα συγκεκριμένα email δεν υποδηλώνουν οποιαδήποτε παρανομία.

Ο Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ έχει βρεθεί επί χρόνια στο επίκεντρο κριτικής για τη φιλία του με τον Έπσταϊν και έχει επανειλημμένα αρνηθεί κάθε αδίκημα. Κάποια email της νέας δημοσιοποίησης φαίνεται να είναι μεταξύ του Έπσταϊν και της Σάρα Φέργκιουσον, πρώην συζύγου του Άντριου.

Σε email με ημερομηνία 4 Απριλίου 2009, υπογεγραμμένο «Love, Sarah, The red Head!!», η Φέργκιουσον αναφέρει ότι θα βρίσκεται στο Παλμ Μπιτς και θα ήθελε να πιουν τσάι. Η πρώην Δούκισσα της Υόρκης αποκαλεί τον Έπσταϊν «αγαπημένε μου, εντυπωσιακέ και ξεχωριστέ φίλε Τζέφρι».

Τον χαρακτηρίζει «θρύλο» και γράφει «είμαι τόσο περήφανη για σένα».

Την περίοδο εκείνη, ο χρηματιστής βρισκόταν ακόμη σε κατ’ οίκον περιορισμό για την καταδίκη του το 2008.

Νέα αρχεία Έπσταϊν: Τα χρήματα στον σύζυγο του Μάντελσον

Άλλα email δείχνουν ότι ο Έπσταϊν έστειλε 10.000 λίρες (13.692 δολάρια) στον σύζυγο του λόρδου Πίτερ Μάντελσον, Ρεϊνάλντο Αβίλα ντα Σίλβα, το 2009.

Σε email προς τον Έπσταϊν, ο ντα Σίλβα παραθέτει τα έξοδα ενός κύκλου σπουδών οστεοπαθητικής, δίνει τα τραπεζικά του στοιχεία και τον ευχαριστεί για «οποιαδήποτε βοήθεια μπορείς να μου προσφέρεις».

Ο Έπσταϊν απαντά λίγες ώρες αργότερα ότι θα μεταφέρει το ποσό του δανείου, ενώ ο ντα Σίλβα απαντά με ευχαριστίες την επόμενη ημέρα.

Σε άλλη αλληλογραφία, ο λόρδος Μάντελσον ζητά να μείνει σε ένα από τα ακίνητα του Έπσταϊν.

Τα email έχουν ημερομηνία 16 Ιουνίου 2009, όταν ο Έπσταϊν εξέτιε ποινή φυλάκισης για εξαναγκασμό σε πορνεία προσώπου κάτω των 18 ετών. Για μεγάλο μέρος της ποινής του, του είχε επιτραπεί να εργάζεται από το γραφείο του κατά τη διάρκεια της ημέρας και να επιστρέφει στη φυλακή το βράδυ.

Τον Δεκέμβριο του 2024, ο λόρδος Μάντελσον διορίστηκε πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, αλλά απομακρύνθηκε από τη θέση λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα, όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε στείλει «υποστηρικτικά μηνύματα στον Έπσταϊν] μετά την καταδίκη του.

Ο λόρδος Μάντελσον έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι μετανιώνει για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, η οποία ήταν εδώ και χρόνια γνωστή στο κοινό. Έχει τονίσει ότι δεν είδε ποτέ οποιαδήποτε παρανομία και ότι «έπεσε θύμα των ψεμάτων του».

Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Οι αναφορές στον Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρεται εκατοντάδες φορές στα αρχεία που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Ο Τραμπ είχε φιλία με τον Έπσταϊν, αλλά ισχυρίζεται ότι αυτή χάλασε πριν από πολλά χρόνια και αρνείται να γνωρίζει οτιδήποτε για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Μεταξύ των νέων εγγράφων υπάρχει μια λίστα που συνέταξε το FBI πέρυσι, με καταγγελίες εναντίον του Τραμπ από άτομα που τηλεφώνησαν στην εθνική γραμμή πληροφοριών του Κέντρου Αντιμετώπισης Απειλών. Πολλές από αυτές φαίνεται να βασίζονται σε μη επαληθευμένες πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία και υποβλήθηκαν χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.

Ο Τραμπ έχει αρνηθεί επανειλημμένα οποιαδήποτε παράνομη πράξη σε σχέση με τον Έπσταϊν και δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα έγκλημα από τα θύματα του χρηματιστή.

Όταν ρωτήθηκαν για τις τελευταίες καταγγελίες, τόσο ο Λευκός Οίκος όσο και το υπουργείο Δικαιοσύνης έδειξαν μια φράση σε ένα δελτίο τύπου που συνοδεύει τη νέα παρτίδα αρχείων.

«Ορισμένα από τα έγγραφα περιέχουν αναληθείς και σκανδαλοθηρικές καταγγελίες εναντίον του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες υποβλήθηκαν στο FBI ακριβώς πριν από τις εκλογές του 2020», δήλωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ. «Για να είμαστε σαφείς, οι καταγγελίες είναι αβάσιμες και ψευδείς, και αν είχαν έστω και μια σταγόνα αξιοπιστίας, σίγουρα θα είχαν ήδη χρησιμοποιηθεί ως όπλο εναντίον του Προέδρου Τραμπ».

Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Ο Έλον Μασκ

Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Έπσταϊν και του δισεκατομμυριούχου, Έλον Μασκ.

Ο Μασκ, ο οποίος δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη στην υπόθεση, έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Έπσταϊν τον είχε προσκαλέσει στο νησί του, αλλά εκείνος είχε αρνηθεί.

Τα νέα email δείχνουν ότι ο Μασκ είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να ταξιδέψει εκεί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις – συμπεριλαμβανομένου ενός προτεινόμενου ταξιδιού το 2012 – κατά το οποίο ρώτησε τον Έπσταϊν: «Ποια μέρα/νύχτα θα γίνει το πιο ξέφρενο πάρτι στο νησί σου;»

Τα email από τον Νοέμβριο του 2012 δείχνουν ότι ο Έπσταϊν ρώτησε πόσα άτομα θα χρειαζόταν να μεταφέρει ο Μασκ με ελικόπτερο στο νησί και ο μεγιστάνας απάντησε ότι θα ήταν μόνο ο ίδιος και η τότε σύζυγός του.

Σε ένα email του Μασκ προς τον Έπσταϊν τα Χριστούγεννα του 2012, ο Μασκ ρωτάει εάν έχει προγραμματίσει κάποια πάρτι, επειδή χρειάζεται να «ξεσπάσει».

«Φέτος δούλεψα μέχρι τα όρια της λογικής και, μόλις τα παιδιά μου γυρίσουν σπίτι μετά τα Χριστούγεννα, θέλω πραγματικά να πάω σε πάρτι στο St Barts ή αλλού και να χαλαρώσω», γράφει, προσθέτοντας ότι μια «ειρηνική εμπειρία στο νησί» είναι το αντίθετο από αυτό που θέλει.

Σε μια άλλη σειρά email από τα τέλη του 2013, ο Μασκ και ο Έπσταϊν συζητούν μια επίσκεψη στο νησί του χρηματιστή και κανονίζουν τις λεπτομέρειες και τις ημερομηνίες.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μασκ τελικά ταξίδεψε στο νησί του Έπσταϊν.

Νέα αρχεία για την υπόθεση Έπσταϊν: Ο Μπιλ Γκέιτς

Ένας εκπρόσωπος του συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, απάντησε στις κατηγορίες που περιέχονται στα τελευταία αρχεία του Έπσταϊν – συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας ότι κόλλησε σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια – χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως παράλογες και εντελώς ψευδείς».

Δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις 18 Ιουλίου 2013 φαίνεται να έχουν συνταχθεί από τον Έπσταϊν, αλλά δεν είναι σαφές εάν εστάλησαν ποτέ στον Γκέιτς. Και τα δύο εστάλησαν από τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρηματιστή και επιστράφηκαν στον ίδιο λογαριασμό, ενώ δεν είναι ορατός κανένας λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που να σχετίζεται με τον Μπιλ Γκέιτς και τα δύο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι ανυπόγραφα.

Το ένα email είναι γραμμένο ως επιστολή παραίτησης από το Ίδρυμα Bill και Melinda Gates και διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι έπρεπε να προμηθευτεί φάρμακα για τον Γκέιτς «για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της σεξουαλικής επαφής με Ρωσίδες».

Το άλλο, που ξεκινά με «αγαπητέ Μπιλ», διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο Γκέιτς έληξε μια φιλία και κάνει περισσότερες ισχυρισμούς ότι ο Γκέιτς προσπάθησε να καλύψει μια σεξουαλικά μεταδιδόμενη λοίμωξη, μεταξύ άλλων από την τότε σύζυγό του, Μελίντα.

Ένας εκπρόσωπος του Γκέιτς δήλωσε στο BBC: «Αυτές οι ισχυρισμοί – από έναν αποδεδειγμένα δυσαρεστημένο ψεύτη – είναι απολύτως παράλογοι και εντελώς ψευδείς».

Πρόσθεσε: «Το μόνο που αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα είναι η απογοήτευση του Επστάιν που δεν είχε μια σταθερή σχέση με τον Γκέιτς και τα μέτρα που θα έπαιρνε για να τον παγιδεύσει και να τον δυσφημίσει».

Με πληροφορίες από BBC