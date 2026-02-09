Νέα αποστολή με 100 σκάφη προς τη Γάζα ετοιμάζει η Global Sumud Flotilla

Οι διοργανωτές της Global Sumud Flotilla ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν νέα αποστολή προς τη Γάζα τον Μάρτιο, αυτή τη φορά με πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή σε σχέση με την περσινή επιχείρηση που αναχαιτίστηκε από το Ισραήλ στη θάλασσα.

Σε εκδήλωση στο Γιοχάνεσμπουργκ, στον χώρο που φιλοξενεί το ίδρυμα του Νέλσον Μαντέλα, οι διοργανωτές ανέφεραν ότι σχεδιάζουν να αποπλεύσουν περισσότερα από 100 σκάφη με περίπου 1.000 συμμετέχοντες. Μεταξύ τους, όπως είπαν, θα βρίσκονται υγειονομικοί, αλλά και άτομα που θα συμμετάσχουν με ιδιότητα ερευνητών για εγκλήματα πολέμου. Παράλληλα, προβλέπεται και χερσαία πομπή μέσω αραβικών χωρών, με στόχο να προσελκύσει χιλιάδες υποστηρικτές.

Ο Μάντλα Μαντέλα, εγγονός του Νέλσον Μαντέλα, δήλωσε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στοχεύει να ενισχύσει την πολιτική πίεση γύρω από την κατάσταση στη Γάζα. Ο ίδιος είχε συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές στην περυσινή αποστολή, σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Τον Οκτώβριο, το ισραηλινό ναυτικό είχε αναχαιτίσει περίπου 40 σκάφη της ίδιας πρωτοβουλίας, με τους διοργανωτές να κάνουν λόγο για πάνω από 450 συλλήψεις. Στους συλληφθέντες ήταν η Γκρέτα Τούνμπεργκ και η ευρωβουλευτής Ρίμα Χασάν. Κάποιοι από τους κρατούμενους είχαν καταγγείλει σωματική και ψυχολογική κακομεταχείριση κατά την κράτησή τους.

Το Ισραήλ έχει χαρακτηρίσει αντίστοιχες προσπάθειες αποστολής βοήθειας ως κινήσεις εντυπώσεων. Από την πλευρά τους, οι διοργανωτές υποστηρίζουν ότι επιχειρούν να αμφισβητήσουν τον αποκλεισμό της Γάζας, τον οποίο θεωρούν παράνομο, και καταγγέλλουν ότι η κατάληψη των σκαφών τους παραβίασε το διεθνές ναυτικό δίκαιο.

Στο φόντο παραμένουν οι περιορισμοί στην είσοδο βοήθειας στη Γάζα. Οι διοργανωτές και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή υποστηρίζουν ότι οι περιορισμοί έχουν επιδεινώσει δραματικά τις συνθήκες, ενώ ο ΟΗΕ έχει προειδοποιήσει ότι η βοήθεια που περνά στην περιοχή δεν επαρκεί για να καλύψει τις επείγουσες ανάγκες. Οι ακτιβιστές της αποστολής εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει και πάλι να τους σταματήσει, αλλά λένε ότι η νέα προσπάθεια θα στρέψει εκ νέου τα διεθνή βλέμματα στη Γάζα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera