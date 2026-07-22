Νέα απειλή Τραμπ: «Κάθε φορά που θα πυροβολούν πλοίο στα Στενά, θα βομβαρδίζουμε σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας»

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν για 11η συνεχόμενη ημέρα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να επαναλαμβάνει την απειλή του να βομβαρδίσει γέφυρες και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε σε νέα ανάρτηση μέσω social media:

«Από εδώ και στο εξής, κάθε φορά που η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα πυροβολεί πλοίο στα Στενά του Ορμούζ, είτε με πύραυλο, ρουκέτα, drone ή οποιοδήποτε άλλο μέσο ή όπλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βομβαρδίζουν και θα καταστρέφουν ΜΙΑ ΓΕΦΥΡΑ Ή ΕΝΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται δίπλα ή εντός της πρωτεύουσας Τεχεράνης», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε επίθεση στο νησί Λαράκ, στα Στενά του Ορμούζ και ειδικότερα, μεταδίδει ότι:

«Στις 14:48 (13:48 ώρα Ελλάδας) το νησί Λαράκ (νότια) αποτέλεσε στόχο αμερικανικού πυραύλου. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ισχυρή έκρηξη ακούστηκε κοντά στο νησί», εξηγώντας ότι οι αρχές προσπαθούν να προσδιορίσουν «το εύρος της επίθεσης και «την έκταση πιθανών ζημιών».

Ιράν: Διαψεύδει ότι υπάρχει μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ

Η Τεχεράνη διαψεύδει και πάλι ότι υπάρχει οποιοδήποτε μυστικό υπόγειο πυρηνικό συγκρότημα στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, το οποίο απείλησε με σφοδρό πλήγμα, ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η εμμονή της Ουάσινγκτον για το Κολάνγκ Κου, όπου καμία πυρηνική δραστηριότητα δεν έχει λάβει χώρα, δεν είναι τίποτε άλλο από ένα καθαρό πρόσχημα για να δικαιολογήσει την επιθετικότητα, την καταστροφή και τη δολιοφθορά», τόνισε σε ανάρτησή του, ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν έχουν στο ακέραιο δηλωθεί στον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (αγγλικό ακρωνύμιο IAEA, γαλλικό, AIEA).

Τραμπ για Ιράν: «Δεν έχουμε τελειώσει»

Λίγες ώρες πριν τους νέους βομβαρδισμούς ο Τραμπ είπε πως ο στρατός του θα επιτεθεί «πολύ σύντομα» σε υπόγεια εγκατάσταση στο βουνό Κολάνγκ, στο κεντρικό Ιράν, τονίζοντας πως «δεν έχουμε τελειώσει» τη σύγκρουση.

Μπορεί στην αρχή των εχθροπραξιών οι ΗΠΑ να υποστήριξαν ότι αφορμή για την παρέμβασή τους ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ωστόσο πλέον μιλάνε ξεκάθαρα για τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Η ένταση στη θαλάσσια δίοδο οδήγησε στην αναζωπύρωση του πολέμου την 7η Ιουλίου κι έβαλε στον «πάγο» το λεγόμενο «μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», της συμφωνίας που υπέγραψαν στα μέσα Ιουνίου οι δυο πλευρές κι υποτίθεται πως θα έβαζε τέλος στην ένοπλη σύρραξη που άρχισε την 28η Φεβρουαρίου, με τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, προτού κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, AFP