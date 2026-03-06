Νέα απειλή Τραμπ: «Είναι ζήτημα χρόνου» - Οι ΗΠΑ θα στραφούν στην Κούβα μετά το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη άφησε να εννοηθεί ότι η κυβέρνησή του θα στραφεί προς την Κούβα, μόλις οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ιράν ολοκληρωθούν.

«Αυτό που συμβαίνει με την Κούβα είναι εκπληκτικό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με την ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami CF.

«Νομίζω ότι θέλουμε πρώτα να τελειώσουμε με το Ιράν, αλλά αυτό θα είναι απλώς ζήτημα χρόνου πριν εσείς επιστρέψετε στην Κούβα, ελπίζω όχι για να μείνετε», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στο κοινό που περιλάμβανε πολλούς Κουβανούς.

Τα σχόλια δείχνουν ότι, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν στη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, ο Τραμπ σκέφτεται έναν ακόμη σημαντικό εξωτερικό πολιτικό βηματισμό.

«Θέλουμε να σας έχουμε πίσω, και δεν θέλουμε να σας χάσουμε. Δεν θέλουμε να γίνει τόσο ωραία ώστε να μείνετε. Αλλά κάποιοι ίσως θέλουν να μείνουν, αγαπούν τόσο πολύ την Κούβα. Αυτό ήταν άλλο ένα που δεν έπρεπε να συμβεί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Ο Τραμπ στράφηκε στην Κούβα αφού έκανε τον υπερηφανευτικό απολογισμό για τον πόλεμο στο Ιράν, όπου δήλωσε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ συνεχίζουν να «καταστρέφουν ολοκληρωτικά τον εχθρό».

Ο Τραμπ επαίνεσε επίσης τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, λέγοντας ότι έχει κάνει «φανταστική δουλειά». «Έχεις κάνει φανταστική δουλειά σε ένα μέρος που λέγεται Κούβα» ανέφερε χαρακτηριστικά, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα.

Οι πρόσφατες δηλώσεις του για την Κούβα έρχονται μετά από προηγούμενες ενδείξεις και σχόλια, με κάποιους συμμάχους του να λένε ότι η Κούβα «είναι η επόμενη» μετά τις επιθέσεις στο Ιράν, και σε συνεντεύξεις ο Τραμπ έχει προβλέψει ότι «η Κούβα θα πέσει κι αυτή» αφού καταρρεύσει το ιρανικό καθεστώς.

Παράλληλα, ο ίδιος έχει αποδώσει μέρος της κρίσης στην Κούβα στις πρόσφατες ενέργειες των ΗΠΑ, όπως την περικοπή των εισαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα, που θεωρούνταν βασική πηγή ενέργειας για το νησί.



