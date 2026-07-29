Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή: ΗΠΑ και Σαουδική Αραβία χτύπησαν «φιλοϊρανικούς» στόχους στο Ιράκ

Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε ομοβροντία ιρανικών πυραύλων και, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις της Σαουδικής Αραβίας, εξαπέλυσε επιδρομές εναντίον στόχων στο Ιράκ, τους οποίους χρησιμοποιούν φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές για να εξαπολύουν επιθέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, η Τεχεράνη εξαπέλυσε «αιφνιδιαστική επίθεση», εκτοξεύοντας πολλαπλούς βαλλιστικούς πυραύλους κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, διακόπτοντας μια σύντομη περίοδο σχετικής ύφεσης στις συγκρούσεις.

Στόχος του Ιράν ήταν αμερικανική βάση στην Ιορδανία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το Axios.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανέφερε ότι όλοι οι ιρανικοί πύραυλοι που εκτοξεύθηκαν την Τρίτη αναχαιτίστηκαν, ενώ η Ουάσινγκτον προειδοποίησε πως οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά Αμερικανών στρατιωτών ή των ενεργειακών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας θα προκαλέσει αντίποινα.

Οι κοινές αμερικανο-σαουδαραβικές επιδρομές σε στόχους στο Ιράκ προκάλεσαν τον θάνατο αρκετών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων, σύμφωνα με τις ιρακινές Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης (PMF). Οι PMF αποτελούν κρατική δύναμη ασφαλείας του Ιράκ, στην οποία το Ιράν έχει αποκτήσει σημαντική επιρροή.

Επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ

Σε μία ακόμη ένδειξη ότι η σύντομη αποκλιμάκωση ενδέχεται να έχει τερματιστεί, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι έπληξαν και ακινητοποίησαν τρία πετρελαιοφόρα που, όπως υποστήριξαν, παραβίαζαν τους κανόνες ακολουθώντας «παράνομη» διαδρομή στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent αυξήθηκε μετά τις εξελίξεις, διαμορφούμενη κοντά στα 88 δολάρια το βαρέλι.

Οι δύο πλευρές είχαν σταματήσει τις επιθέσεις το Σαββατοκύριακο, έπειτα από σχεδόν δύο εβδομάδες νυχτερινών αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν και επαναλαμβανόμενων επιθέσεων της Τεχεράνης με πυραύλους και drones εναντίον συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν υποχωρήσει σημαντικά μετά τη σύντομη αυτή ύφεση, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι υπήρχε «καλή πιθανότητα» προόδου στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον φιλοϊρανικών ενόπλων ομάδων στο Ιράκ, κατηγορώντας τες ότι εξαπέλυσαν τις τελευταίες ημέρες επιθέσεις με drones κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Σαουδικής Αραβίας.

Την Τρίτη, ο πρωθυπουργός του Ιράκ, Άλι αλ-Ζαΐντι, έδωσε εντολή στις υπηρεσίες ασφαλείας να διερευνήσουν τις καταγγελλόμενες επιθέσεις από ένοπλες ομάδες, τονίζοντας ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη στην αποτροπή της χρήσης του ιρακινού εδάφους ως διαδρόμου ή βάσης για επιθέσεις εναντίον «αδελφικών ή φιλικών χωρών».

Οι ιρακινές πολιτοφυλακές αρνήθηκαν οποιαδήποτε εμπλοκή στις επιθέσεις με drones. Η οργάνωση «Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ», που αποτελεί συμμαχία φιλοϊρανικών ένοπλων ομάδων, χαρακτήρισε τους σαουδαραβικούς ισχυρισμούς «κατασκευασμένους» και άφησε να εννοηθεί ότι οι επιθέσεις της Δευτέρας (27/7) πραγματοποιήθηκαν από τους Χούθι, οι οποίοι είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.

Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν Χούθι στην Υεμένη ισχυρίστηκαν επίσης ότι ανάγκασαν σαουδαραβικό πετρελαιοφόρο να αλλάξει πορεία, στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχουν ανακοινώσει. Την περασμένη εβδομάδα δήλωσαν ότι επιβάλλουν αποκλεισμό στη ναυσιπλοΐα της Σαουδικής Αραβίας, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμη μία κρίσιμη θαλάσσια οδό της Μέσης Ανατολής, μέσω των Στενών Μπαμπ ελ-Μαντέμπ που οδηγούν στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το Κέντρο Θαλάσσιων Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο ανέφερε εκρήξεις ενώ έπλεε στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Δεν κατονόμασε το πλοίο, διευκρίνισε όμως ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το σκάφος ήταν ασφαλή.

Οι Χούθι είχαν επίσης ανοίξει πυρ εναντίον τουλάχιστον ενός σαουδαραβικού δεξαμενόπλοιου στην Ερυθρά Θάλασσα την προηγούμενη εβδομάδα.

Επίσκεψη Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον

Η αιφνιδιαστική επίθεση του Ιράν σημειώθηκε ενώ ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Ουάσινγκτον. Το Ισραήλ είχε απουσιάσει αισθητά από τις πρόσφατες συγκρούσεις με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι είχε μια «εξαιρετική» συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, την πρώτη τους κατ' ιδίαν μετά την έναρξη του πολέμου, δίνοντάς του την ευκαιρία να αμβλύνει τις εντάσεις στις σχέσεις τους.

Η κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα και ήταν «θετική και παραγωγική», σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

Με πληροφορίες από Guardian