Νέα αμυντική συμφωνία: Η Τουρκία ενισχύει τη Συρία με όπλα και συνεργασία στην εκπαίδευση

Η Τουρκία θα προμηθεύσει τη Συρία με οπλικά συστήματα, στρατιωτικό εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη, στο πλαίσιο νέας συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας που υπεγράφη την Τετάρτη στην Άγκυρα.

Το μνημόνιο κατανόησης φέρει την υπογραφή του Τούρκου υπουργού Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, και του Σύρου ομολόγου του, Μουρχάφ Άμπου Κάσρα, και προβλέπει συνεργασία στην εκπαίδευση, την παροχή στρατιωτικών συμβουλών και την ενίσχυση των συριακών ενόπλων δυνάμεων με μέσα και τεχνογνωσία.

Η Δαμασκός είχε απευθύνει αίτημα στήριξης τον περασμένο μήνα, μετά το ξέσπασμα σφοδρών συγκρούσεων στην επαρχία Σουέιντα, όπου εκατοντάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μάχες μεταξύ κυβερνητικών δυνάμεων, τοπικών Βεδουίνων και μαχητών της μειονότητας των Δρούζων. Η χώρα επιχειρεί να αποκαταστήσει την τάξη και να επουλώσει τα βαθιά τραύματα σχεδόν 14 ετών εμφυλίου, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο από ισλαμιστικές αντάρτικες δυνάμεις.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο υπουργό Εξωτερικών, Ασάαντ αλ-Σιμπανί, ο Τούρκος ομόλογός του, Χακάν Φιντάν, κάλεσε το Ισραήλ και τις κουρδικές δυνάμεις να σταματήσουν ενέργειες που, όπως είπε, υπονομεύουν την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Συρίας. Παράλληλα, κατηγόρησε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) ότι καθυστερούν την εφαρμογή της συμφωνίας του Μαρτίου για την ενσωμάτωσή τους στον συριακό στρατό.

Με πληροφορίες από Associated Press