Νέα αμερικανικά πλήγματα κοντά στα Στενά του Ορμούζ - «Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται», λέει ο Λευκός Οίκος

Στόχος των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων έγιναν σήμερα αρκετές περιοχές του νοτίου Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το νησί Κεσμ επλήγη αρκετές φορές το απόγευμα από «αμερικανικούς πυραύλους», ανέφερε το κυβερνείο της επαρχίας Χορμουζαγκάν. Η είδηση αναμεταδόθηκε από τα πρακτορεία Fars και Tasnim.

Η «αεροπορική επιδρομή από τον αμερικανικό εχθρό», στόχευσε και την περιοχή Μπαντάρ, σύμφωνα με όσα ανέφερε η ιρανική κρατική τηλεόραση. Το ίδιο ρεπορτάζ, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, τόνισε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα από αυτό το κύμα επιθέσεων.

Λευκός Οίκος: «Οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για το επίπεδο των διαπραγματεύσεων, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ υποστήριξε ότι το Ιράν συνεχίζει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ και επιθυμεί να καταλήξει σε συμφωνία.

«Μίλησα με τον πρόεδρο για αυτό το θέμα. Το Ιράν συνεχίζει έντονα τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και εκφράζει την επιθυμία να συνάψει συμφωνία μαζί μας, επειδή υφίσταται καταστροφικά πλήγματα», ήταν τα λόγια της.

«Ο λόγος για τις πρόσφατες επιθέσεις είναι ότι το Ιράν παραβίασε το Μνημόνιο Συνεργασίας που είχαμε συνάψει μαζί τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το Ιράν επιτέθηκε σε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν πρόκειται να παραμείνει αδρανής και να επιτρέψει να διαπράττονται αυτές οι τρομοκρατικές ενέργειες στα στενά, χωρίς να διασφαλίσει ότι το Ιράν θα υποστεί τις συνέπειες για αυτό», είπε.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι πάντα ανοιχτός στη διπλωματία», κατέληξε η Λίβιτ.

Με πληροφορίες από Reuters, SkyNews, ΑΠΕ - ΜΠΕ

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