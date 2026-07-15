NBC: Στα 100 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου με το Ιράν για τις ΗΠΑ

Στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται το κόστος του πολέμου με τον Ιράν για τις ΗΠΑ, σύμφωνα με αναφορές του NBC News.

Τους πρώτους μήνες του πολέμου, ο Λευκός Οίκος είχε αποφύγει να μιλήσει για το κόστος της σύγκρουσης με το Ιράν, παρά τις έντονες πιέσεις.

Στα τέλη Απριλίου το Πεντάγωνο άλλαξε στάση και για πρώτη φορά έδωσε στη δημοσιότητα ένα νούμερο. Ο Τζουλς Χερστ, οικονομικός διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ δήλωσε στο Κογκρέσο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν κοστίσει «περίπου 25 δισ. δολάρια» μέχρι τις 30 Απριλίου.

Δυο εβδομάδες αργότερα, ο ίδιος αξιωματούχος αναθεώρησε το ποσό, αναφέροντας ότι το κόστος της σύγκρουσης «πλησιάζει τα 29 δισ. δολάρια».

Τουλάχιστον 100 δισ. το κόστος του πολέμου

Μπορεί η δημοσιοποίηση των πρώτων οικονομικών στοιχείων από την έναρξη του πολέμου να έγινε δεκτή με ικανοποίηση, ωστόσο δεν άργησαν να εμφανιστούν και οι αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα πολλοί Δημοκρατικοί υποστήριξαν ότι οι εκτιμήσεις του Υπουργείου Άμυνας ήταν ύποπτες και μη ρεαλιστικά χαμηλές. Αυτές οι αμφιβολίες ενισχύθηκαν τώρα από το δημοσίευμα του NBC News.

Το ρεπορτάζ αναφέρει ότι το κόστος του πολέμου με τον Ιράν ενδέχεται να είναι ακόμη και τριπλάσιο από την πρόσφατη εκτίμηση των περίπου 30 δισ. δολαρίων, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν τις εσωτερικές εκτιμήσεις του Πεντάγωνου.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η εσωτερική εκτίμηση του Υπουργείου Άμυνας ανεβάζει το συνολικό κόστος στα 80 με 100 δισ. δολάρια, εφόσον συνυπολογιστούν οι επισκευές στις κατεστραμμένες αμερικανικές βάσεις, η αντικατάσταση των κατεστραμμένων αεροσκαφών και η πλήρης αναπλήρωση των πυρομαχικών που χρησιμοποιήθηκαν.

Το κόστος μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερο

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε λίγο αφότου ο υπηρεσιακός οικονομικός ελεγκτής του Πεντάγωνου, Τζέι Χερστ, δήλωσε στη Γερουσία ότι δεν έχει στη διάθεσή του επικαιροποιημένα στοιχεία για το κόστος του πολέμου.

Η δήλωσή του αυτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής από το Μέιν, Άνγκους Κινγκ, ο οποίος συμπαρατάσσεται με τους Δημοκρατικούς, τόνισε ότι ο Χερστ όφειλε να γνωρίζει τα τελευταία δεδομένα.

Βέβαια, ακόμα και αν το ρεπορτάζ του NBC αναφέρει το ακριβές ποσό, αυτό δεν αποκλείται να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο από τη στιγμή που ο πόλεμος συνεχίζεται κανονικά.

Με πληροφορίες από το SkyNews, NBC