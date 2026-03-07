NBC: Ο Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη αμερικανικών χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ιδιωτικά έντονο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που γνωρίζουν τις σχετικές συζητήσεις και μίλησαν στο NBC News.

Πρόκειται για δύο νυν Αμερικανούς αξιωματούχους, έναν πρώην αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα ακόμη πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει συζητήσει την ιδέα με συμβούλους του και με Ρεπουμπλικανούς εκτός του Λευκού Οίκου, στο πλαίσιο των σκέψεών του για το πώς θα μπορούσε να διαμορφωθεί η κατάσταση στο Ιράν μετά τον πόλεμο.

Το σενάριο που περιγράφεται δεν αφορά μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή, αλλά την αποστολή μικρού αριθμού στρατιωτών για συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει ακόμη καμία απόφαση ούτε έχει δώσει εντολή για ανάπτυξη στρατευμάτων.

Τραμπ: Η αντίδραση του Λευκού Οίκου για τις σκέψεις περί Ιράν

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απέρριψε το δημοσίευμα, υποστηρίζοντας ότι βασίζεται σε εικασίες.

«Η ιστορία αυτή βασίζεται σε υποθέσεις από ανώνυμες πηγές που δεν ανήκουν στην ομάδα εθνικής ασφάλειας του προέδρου και προφανώς δεν συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις», δήλωσε.

Παράλληλα σημείωσε ότι ο Τραμπ «κρατά πάντα όλες τις επιλογές του ανοιχτές», αλλά όσοι προσπαθούν να παρουσιάσουν ότι υποστηρίζει κάποια συγκεκριμένη επιλογή «δεν έχουν πραγματική εικόνα των συζητήσεων».

Άξιο αναφοράς είναι ότι ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στο έδαφος του Ιράν, αν και μέχρι στιγμής ο πόλεμος περιορίζεται σε αεροπορικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το NBC, οι ιδιωτικές συζητήσεις του προέδρου δείχνουν ότι ίσως είναι πιο ανοιχτός σε μια τέτοια επιλογή απ’ ό,τι υποδηλώνουν οι δημόσιες δηλώσεις του.

Το σενάριο που εξετάζει ο Τραμπ για το Ιράν

Μια πιθανή ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν θα μπορούσε να διευρύνει σημαντικά την κλίμακα της σύγκρουσης και να αυξήσει τους κινδύνους για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο, έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 18 έχουν τραυματιστεί σε ιρανικές αντεπιθέσεις, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ έχει περιγράψει σε συνεργάτες του ένα σενάριο στο οποίο το Ιράν μετά τον πόλεμο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια κατάσταση παρόμοια με αυτή που διαμορφώθηκε πρόσφατα στη Βενεζουέλα, μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

Σε αυτό το μοντέλο, οι ΗΠΑ υποστήριξαν νέα ηγεσία στη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόζονταν πολιτικές που εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα, μεταξύ των οποίων και συνεργασία στην παραγωγή πετρελαίου.

Ο πρώην αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ και αναλυτής του Hudson Institute, Τζόελ Ρέιμπερν, ανέφερε ότι ένα πιθανό σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων για την εξουδετέρωση συγκεκριμένων στόχων.

«Θα μπορούσε να υπάρξει μια επιχείρηση εισόδου ειδικών δυνάμεων για την εξουδετέρωση στόχων που δεν μπορούν να πληγούν με βομβαρδισμό», είπε. «Μια γρήγορη επιχείρηση, επίθεση στον στόχο και αποχώρηση».

Ο ίδιος όμως τόνισε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που οι περισσότεροι Αμερικανοί φαντάζονται ως χερσαία εισβολή.

Από την πλευρά του, ο Μπεχνάμ Μπεν Ταλεμπλού από το think tank Foundation for Defense of Democracies σημείωσε ότι σε περίπτωση κατάρρευσης του ιρανικού καθεστώτος, οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να επιβλέπουν τα αποθέματα ουρανίου του Ιράν.

«Δεν θέλεις να μετατραπεί σε μια ανεξέλεγκτη αγορά πυρηνικών υλικών», είπε.

Με πληροφορίες από NBC News