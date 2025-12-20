NBC News: Ο Νετανιάχου σκοπεύει να ενημερώσει τον Τραμπ για πιθανές νέες επιθέσεις κατά του Ιράν

Νέο δημοσίευμα του NBC News μεταδίδει, ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σχεδιάζει να ενημερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση της παραγωγής του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο είχε υποστεί ζημιές από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις νωρίτερα μέσα στο έτος. Στο πλαίσιο αυτό, φέρονται να ετοιμάζονται να ενημερώσουν τον πρόεδρο Τραμπ για τις διαθέσιμες επιλογές αναφορικά με μια ενδεχόμενη νέα επίθεση.

NBC News: Ανησυχία στο Ισραήλ για την ανασυγκρότηση εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι ισραηλινές αρχές εκφράζουν επίσης ανησυχία για το γεγονός ότι το Ιράν φέρεται να ανασυγκροτεί εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, οι οποίες είχαν βομβαρδιστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούνιο. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούν ως πιο επείγον ζήτημα τις προσπάθειες της Τεχεράνης να ανοικοδομήσει τις εγκαταστάσεις παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων και να επισκευάσει τα κατεστραμμένα συστήματα αεράμυνας.

Ο Τραμπ και ο Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθούν σύντομα στη Mar-a-Lago, στη Φλόριντα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αναμένεται να υποστηρίξει ότι η περαιτέρω επέκταση του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων συνιστά άμεση απειλή, η οποία ενδέχεται να απαιτεί ταχεία δράση.

Με πληροφορίες από NBC News