ΝΑΤΟ: Συνάντηση Ρούτε με Τραμπ - Στόχος η εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, με στόχο να περιορίσει τις εντάσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις απειλές των ΗΠΑ για αποσύρση στρατευμάτων από την Ευρώπη.

Η συνάντηση θα γίνει εν όψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο στην Άγκυρα.

Ο Τραμπ, μακροχρόνιος επικριτής του ΝΑΤΟ, έχει εξοργιστεί από την απροθυμία της συμμαχίας να υποστηρίξει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση της Μέσης Ανατολής ή να βοηθήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, μετά την αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επέπληξε την περασμένη εβδομάδα τους συμμάχους που «επωφελούνται χωρίς να συνεισφέρουν» σε μια συνάντηση του ΝΑΤΟ και ανακοίνωσε μια εξαμηνιαία επανεξέταση της ανάπτυξης αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ορισμένες μειώσεις των αμερικανικών δυνάμεων. Αυτό ακολούθησε μια απόφαση των ΗΠΑ να περιορίσουν το εύρος των αμερικανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων που διατίθενται στη συμμαχία σε περίπτωση κρίσης, αφήνοντας τα μέλη να αναζητούν τρόπους για να καλύψουν τα κενά. Ένας από τους κύριους ρόλους του Ρούτε από την εκλογή του Τραμπ τον Νοέμβριο του 2024 ήταν η διαχείριση της εχθρότητας του προέδρου προς τη Συμμαχία και η αποτροπή της μετατροπής τεταμένων στιγμών —συμπεριλαμβανομένης της πίεσης του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας— σε μια μακροχρόνια κρίση.

Η συνάντηση της Τετάρτης πιθανότατα θα ακολουθήσει αυτό το μοτίβο.

Συνάντηση Ρούτε με Τραμπ

«Πιστεύω ότι προσπαθεί να συντονιστεί με τον Τραμπ, ώστε να διασφαλίσει ότι η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα είναι επιτυχής και δεν θα καταλήξει σε πλήρη αποτυχία», δήλωσε ο Στίβεν Βέρτχαϊμ, ανώτερος ερευνητής στο Carnegie Endowment for International Peace, ένα κέντρο μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον.

«Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ ενέχει σημαντικό κίνδυνο, επειδή ο Τραμπ είναι εκνευρισμένος και απρόβλεπτος, και ακόμη κι αν ο Ρούτε έρθει και πιστεύει ότι έχει καταλήξει σε συνεννόηση με τον Τραμπ, ποιος ξέρει τι θα φέρουν οι επόμενες δύο εβδομάδες», πρόσθεσε ο Βέρτχαϊμ.

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Οι εντάσεις έχουν κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες. Αφού οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν να υποστηρίξουν την εκστρατεία του Τραμπ κατά του Ιράν, την οποία ξεκίνησε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, ο Τραμπ αμφισβήτησε ανοιχτά αν οι ΗΠΑ πρέπει να τηρήσουν τη συμφωνία αμοιβαίας άμυνας του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη συμμαχία.

Μήνες νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ διεκδίκησε τη Γροιλανδία, ένα αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία, επίσης μέλος του ΝΑΤΟ.

Ο Ρούτε, σε συνέντευξη που παραχώρησε την Τρίτη στο Fox News, χαρακτήρισε τα περιστατικά κατά τα οποία ορισμένα μέλη του ΝΑΤΟ αρνήθηκαν στις ΗΠΑ το δικαίωμα χρήσης βάσεων για πολεμικές δραστηριότητες ως «μεμονωμένα», αναφέροντας ότι εκατοντάδες αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις σε όλη την Ευρώπη για να υποστηρίξουν τον πόλεμο της Ουάσινγκτον, κάτι που, όπως είπε, θα μεταφέρει στον Τραμπ την Τετάρτη.

«Θα δούμε επίσης το θέμα αυτό από μια ευρύτερη οπτική γωνία, λαμβάνοντας υπόψη το συνολικό έργο που επιτελεί για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι τα κράτη μέλη αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες και ότι θα αποκαλύψει αυτά τα «τεράστια» νούμερα την Τετάρτη.

Ετοιμασίες για την κρίσιμη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

Η επίσκεψη του Ρούτε αποτελεί μέρος των τελικών προετοιμασιών για τη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις 7-8 Ιουλίου στην Άγκυρα, δήλωσε η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ Άλισον Χαρτ.

Η σύνοδος κορυφής «θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο οι Σύμμαχοι υλοποιούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν πέρυσι στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης των αμυντικών επενδύσεων, της επέκτασης της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής και της συνέχισης της υποστήριξης προς την Ουκρανία», δήλωσε η Χαρτ.

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Η συμμαχία του ΝΑΤΟ βρίσκεται υπό άνευ προηγουμένου πίεση, με ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να αποσυρθεί εντελώς, κάτι που θα αποτελούσε μια περίπλοκη κίνηση που θα έθετε υπό αμφισβήτηση το μέλλον της συμμαχίας. Ο Τραμπ έχει απειλήσει στο παρελθόν να το πράξει.

Ο Ρούτε αναμένεται επίσης να συναντηθεί με μέλη του Κογκρέσου. Η επίσκεψή του πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν ότι υπάρχει μια «ανθυγιεινή αλληλεξάρτηση» της Ευρώπης από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Παρ’ όλα αυτά, ο Ρούτε έχει διατηρήσει στενούς δεσμούς με αξιωματούχους του Πενταγώνου, ενώ ο Χέγκσεθ μίλησε με θερμά λόγια για την ηγεσία του κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα.

Στη σύνοδο κορυφής του περασμένου έτους στη Χάγη, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ υποστήριξαν τη μεγάλη αύξηση των αμυντικών δαπανών που απαίτησε ο Τραμπ, δεσμευόμενοι να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα και για μέτρα που σχετίζονται με αυτήν, εντός μιας δεκαετίας. Ωστόσο, ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν αυξήσει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, άλλες έχουν μείνει πίσω.

Με πληροφορίες από Reuters