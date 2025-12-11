ΝΑΤΟ: «Πρέπει να αποτρέψουμε τον πόλεμο σε κλίμακα αντίστοιχη με εκείνον που έζησαν οι παππούδες μας»

Σκληρή προειδοποίηση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ απηύθυνε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, δηλώνοντας πως η Ρωσία έχει πλέον στο στόχαστρο τη Βορειοατλαντική Συμμαχία και ότι ο χρόνος για δράση «τελειώνει».

Μιλώντας σε συνέδριο ασφάλειας στο Βερολίνο, ο Ρούτε τόνισε ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να βιώσει μια σύγκρουση «αντίστοιχη με εκείνες που γνώρισαν οι παππούδες και οι προπαππούδες μας», αν δεν υπάρξει άμεση και συντονισμένη αύξηση των αμυντικών δαπανών και της παραγωγής οπλικών συστημάτων.

ΝΑΤΟ: «Πάρα πολλοί δείχνουν εφησυχασμένοι»

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ προέτρεψε τους συμμάχους να εγκαταλείψουν την ψευδαίσθηση ότι «ο χρόνος είναι με το μέρος μας»: «Είμαστε ο επόμενος στόχος της Ρωσίας. Φοβάμαι ότι πάρα πολλοί παραμένουν σιωπηλά εφησυχασμένοι. Πάρα πολλοί δεν νιώθουν την αναγκαιότητα. Ο χρόνος δεν είναι υπέρ μας. Η στιγμή για δράση είναι τώρα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ρούτε υπογράμμισε ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, η Ρωσία ενδέχεται να έχει τη στρατιωτική δυνατότητα να απειλήσει άμεσα το ΝΑΤΟ εντός των επόμενων πέντε ετών, εάν δεν ενισχυθεί άμεσα η αποτρεπτική ισχύς της Συμμαχίας. Ο γενικός γραμματέας εμφανίστηκε αισιόδοξος πως οι ΗΠΑ και η Ευρώπη μπορούν να ευθυγραμμίσουν ξανά τη στρατηγική τους για την Ουκρανία. Παράλληλα όμως τόνισε ότι: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να είναι ασφαλείς χωρίς μια ασφαλή Ευρώπη», συνδέοντας ευθέως τη στήριξη προς το Κίεβο με τη συνολική αρχιτεκτονική ασφάλειας της Δύσης.

ΝΑΤΟ: εξετάζει πιο επιθετική στάση απέναντι στη ρωσική «υβριδική» απειλή

Το ΝΑΤΟ αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαντά πιο επιθετικά και προληπτικά στις ρωσικές επιχειρήσεις υβριδικού πολέμου, από κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ έως παραβιάσεις εναέριου χώρου, σύμφωνα με τον ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο της Συμμαχίας.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε, πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ, δήλωσε στους Financial Times ότι η Συμμαχία εξετάζει πλέον τη μετάβαση από μια καθαρά «αντιδραστική» στάση σε μια «πιο επιθετική ή προληπτική» αντιμετώπιση.

«Στον κυβερνοχώρο παραμένουμε αντιδραστικοί. Το να γίνουμε πιο επιθετικοί ή προληπτικοί είναι κάτι που εξετάζουμε σοβαρά», σημείωσε.

Η συζήτηση αναζωπυρώνεται καθώς η Ευρώπη έχει δεχθεί σειρά ύποπτων περιστατικών, μερικά αποδεδειγμένα ρωσικής προέλευσης, άλλα όχι, όπως κομμένα καλώδια στον βυθό της Βαλτικής, επιθέσεις σε ενεργειακά δίκτυα, εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις και παρενοχλήσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Διπλωμάτες από χώρες της Ανατολικής Πτέρυγας ζητούν από τη Συμμαχία να εγκαταλείψει τον ρόλο του «παθητικού παρατηρητή» και να απαντήσει με τρόπο που θα αποθαρρύνει τη Μόσχα.

Σε κυβερνοεπιθέσεις, όπου αρκετά κράτη διαθέτουν επιθετικές δυνατότητες, μια τέτοια απάντηση θεωρείται πιο εφικτή. Αντίθετα, στην περίπτωση δολιοφθορών ή παραβιάσεων από σκάφη και drones, τα νομικά όρια είναι πολύ πιο θολά.

«Μια προληπτική ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί αμυντική πράξη», είπε ο Ντραγκόνε. «Αλλά αυτό απέχει από τον παραδοσιακό τρόπο σκέψης μας».

Η Μόσχα αντέδρασε ακαριαία, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «εξαιρετικά ανεύθυνες» και απόδειξη ότι το ΝΑΤΟ «κινείται προς την κλιμάκωση».

