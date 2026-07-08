ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν χρηματοδότηση ύψους 50 δισ. δολαρίων για νέο πρόγραμμα πυραύλων

Δώδεκα χώρες του ΝΑΤΟ πρόκειται να δαπανήσουν περισσότερα από 50 δισ. δολάρια τα επόμενα 10 χρόνια για έναν νέο πύραυλο μακράς εμβέλειας με σκοπό την προστασία της Ευρώπης.

Το πρόγραμμα «Deep Precision Strike» μόλις ανακοινώθηκε και αναμένεται να συζητηθεί αργότερα την Τετάρτη στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, την Άγκυρα.

Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται εκεί για την τελευταία του σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ ως πρωθυπουργός.

Είναι πιθανό να δεχτεί κριτική από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, επειδή δεν κατάφερε να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την επίτευξη του στόχου της δαπάνης 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα έως το 2035, ένας στόχος που συμφωνήθηκε από σχεδόν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ πέρυσι.

Το νέο όπλο του ΝΑΤΟ

Χαρακτηριζόμενο ως ένα από τα πιο προηγμένα όπλα του ΝΑΤΟ, προορίζεται να χτυπά στόχους σε απόσταση σχεδόν 300 χλμ. με απόλυτη ακρίβεια, με δυνατότητα επέκτασης έως και τα 1.250 μίλια.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου θα «συμβάλει στη σύσφιξη των ευρωπαϊκών συμμάχων, ώστε να διατηρηθεί η ασφάλεια του ΝΑΤΟ για τα επόμενα χρόνια».

Ωστόσο, όπως και πολλά άλλα στρατιωτικά έργα που βρίσκονται στο στάδιο του σχεδιασμού, το «Deep Strike» δεν αναμένεται να είναι έτοιμο πριν από τη δεκαετία του 2030.

Τον Ιούνιο, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε μια εξαμηνιαία επανεξέταση της παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι επιθυμεί τα μέλη του ΝΑΤΟ να συνεισφέρουν περισσότερο στις αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη και, κατά τη διάρκεια της περσινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, τα μέλη της συμμαχίας συμφώνησαν να δαπανήσουν το 5% του ΑΕΠ για την άμυνα και την ασφάλεια έως το 2035.

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι είναι «αποφασισμένος» να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του, προσθέτοντας: «Πρέπει να αναλάβουμε δράση για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρότερο, πιο ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ».

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ήδη δεσμεύσει 300 δισ. λίρες έως το 2030 στο πλαίσιο του Σχεδίου Επενδύσεων στην Άμυνα.

Στη σύνοδο κορυφής, ο Στάρμερ αναμένεται να υπογραμμίσει την απειλή που αποτελεί η Ρωσία για το Ηνωμένο Βασίλειο και το ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι το ΝΑΤΟ ανέβασε μαχητικά αεροσκάφη για να αναχαιτίσει ρωσικά αεροσκάφη που πλησίαζαν τον εναέριο χώρο των συμμάχων περισσότερες από 700 φορές και ότι η ρωσική στρατιωτική δραστηριότητα γύρω από τα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου αυξήθηκε κατά 30%.

Το ζήτημα της Ουκρανίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι χρησιμοποίησε την ομιλία του στη σύνοδο κορυφής την Τρίτη για να παροτρύνει τους συμμάχους της Ουκρανίας να παραδώσουν τα συστήματα αεροπορικής άμυνας που χρειάζεται επειγόντως η χώρα για να προστατευθεί από τις κλιμακούμενες ρωσικές επιθέσεις.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις δικές της επιθέσεις με drones και πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, χτυπώντας διυλιστήρια πετρελαίου και στρατιωτικούς στόχους στη χώρα αυτή και προκαλώντας σημαντική έλλειψη καυσίμων και διακοπές ρεύματος.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τρίτη ότι η Ρωσία, η οποία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, θα παρακολουθεί στενά τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα.

Ανέφερε ότι κανένα νέο όπλο που θα λάμβανε το Κίεβο από το ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να εμποδίσει τη Ρωσία να συνεχίσει τη στρατιωτική της επιχείρηση στην Ουκρανία έως ότου επιτευχθούν οι στόχοι της.

«Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για αυτή τη σύνοδο κορυφής ακούσαμε πάρα πολλές δηλώσεις σχετικά με τη χώρα μας», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Δυστυχώς, δεν επρόκειτο για δηλώσεις που να αφορούν εποικοδομητική συνεργασία και διάλογο, αλλά μάλλον για δηλώσεις συγκρουσιακού χαρακτήρα».

«Η επίλυση αυτής της σύγκρουσης με πολιτικά και διπλωματικά μέσα παραμένει η προτιμότερη λύση» για τη Ρωσία, πρόσθεσε ο Πεσκόφ.

Με πληροφορίες από BBC