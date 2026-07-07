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ΝΑΤΟ: Η Ελλάδα στις χώρες που αυξάνουν φέτος τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5%

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην άμυνα το 2,53% του ΑΕΠ τους φέτος

The LiFO team
The LiFO team
ΑΜΥΝΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΛΛΑΔΑ ΝΑΤΟ ΑΕΠ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου Unsplash
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Πέντε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ προβλέπεται ότι θα επιτύχουν ήδη από φέτος τον στόχο της αύξησης των αμυντικών δαπανών τους στο 3,5% του ΑΕΠ τους, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της συμμαχίας που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Ωστόσο, ορισμένες χώρες-μέλη αναμένεται ότι θα επενδύσουν μόνο γύρω στο 2%.

Στη σύνοδο κορυφής της Χάγης, πέρυσι, οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα επενδύσουν το 3,5% του ΑΕΠ τους στρατιωτική στρατηγική και εθνική άμυνα (σε θεμελιώδη αμυντικά μέσα και υποδομές) μέχρι το 2035. Ο προηγούμενος στόχος ήταν 2%. Συμφώνησαν επίσης, ότι θα επενδύσουν άλλο ένα 1,5% του ΑΕΠ τους σε ευρύτερες υποδομές που σχετίζονται με την άμυνα, όπως είναι η κυβερνοασφάλεια.

Τα μέλη της συμμαχίας δέχονταν πιέσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δείξουν ότι αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες τους.

ΝΑΤΟ: Η λίστα με τις χώρες που αυξάνουν φέτος τις αμυντικές δαπάνες στο 3,5%

Τα σημερινά στοιχεία δείχνουν ότι η Λιθουανία βρίσκεται στην κορυφή της λίστας καθώς οι δαπάνες της για θεμελιώδεις αμυντικές ικανότητες εκτιμώνται ότι θα φτάσουν φέτος το 5,33% του ΑΕΠ της. Ακολουθούν η Εσθονία (5,1%), η Λετονία (4,92%), η Πολωνία (4,68%) και η Ελλάδα (3,65%).

Σύμφωνα με την έκθεση, πέρυσι, τρεις χώρες μέλη, η Αλβανία (1,48%), η Σλοβενία (1,57%) και η Τσεχία (1,86%) δεν πέτυχαν τον προηγούμενο στόχο του 2%. Η Αλβανία και η Τσεχία εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν φέτος το 2% ενώ σημειώνεται ότι η νέα κυβέρνηση της Σλοβενίας σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από το 2% του ΑΕΠ της χώρας για την άμυνα.

Άλλες χώρες βρίσκονται οριακά πάνω από το 2%, όπως το Βέλγιο (ακριβώς 2%), η Πορτογαλία και η Ιταλία (2,1% η καθεμία). Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτιμάται ότι θα επενδύσουν το 3,17%, η Γερμανία 2,69%, το Ηνωμένο Βασίλειο 2,56% και η Γαλλία 2,22%.

Συνολικά, οι ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και ο Καναδάς προβλέπεται ότι θα επενδύσουν στην άμυνα το 2,53% του ΑΕΠ τους φέτος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διεθνή

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