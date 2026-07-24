ΝΑΤΟ: Επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας.

Όπως έγινε γνωστό, η κατάρριψη πραγματοποιήθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ.

Κατάρριψη drone στη Ρουμανία

Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νικούσορ Νταν, δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα. «Η περιοχή ήταν ακατοίκητη, οπότε ο πιλότος μπόρεσε να πυροβολήσει χωρίς κανέναν κίνδυνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο X.

Τα ραντάρ εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος γύρω στις 9:40 το πρωί της Παρασκευής πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Στη συνέχεια κινήθηκε δυτικά, προς το λιμάνι της Σουλινά και κατευθύνθηκε προς την πόλη Μπουζάου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.