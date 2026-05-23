ΝΑΤΟ: Έφτιαξε υπόγειο στρατηγείο σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου για σενάριο ρωσικής επίθεσης

Το NATO χρησιμοποίησε κλειστό σταθμό του μετρό του Λονδίνου ως υπόγειο στρατηγείο, στο πλαίσιο μεγάλης άσκησης που προσομοιώνει πιθανή ρωσική επίθεση σε χώρα της Βαλτικής.

Η άσκηση πραγματοποιήθηκε στον σταθμό «Charing Cross», όπου η διοίκηση του Συμμαχικού Σώματος Ταχείας Αντίδρασης του NATO (ARRC), υπό βρετανική ηγεσία, εγκατέστησε προσωρινό κέντρο επιχειρήσεων σε ανενεργή αποβάθρα του μετρό.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Arcade Strike», στρατιώτες δοκιμάζουν τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, επιχειρώντας να μπλοκάρουν τις ρωσικές επικοινωνίες και να εξουδετερώσουν drones σε σενάριο εισβολής.

NATO: Περιορισμένα τα αποθέματα drones στη Βρετανία

Σύμφωνα με αμυντικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα «The Independent», η Βρετανία διαθέτει σήμερα περιορισμένα αποθέματα drones, αρκετά μόνο για περίπου μία εβδομάδα πολεμικών επιχειρήσεων «υψηλής έντασης». Η εικόνα αυτή έρχεται σε αντίθεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπου χρησιμοποιούνται καθημερινά χιλιάδες drones.

Ο επικεφαλής της Χερσαίας Διοίκησης του NATO, στρατηγός Christopher Donahue, προειδοποίησε ότι η Συμμαχία έχει περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας απέναντι σε μια πιθανή ρωσική απειλή: «η ετοιμότητα έως το 2030 δεν είναι σύνθημα. Είναι αυτό που πρέπει να κάνουμε», δήλωσε από τον σταθμό του μετρό.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός διοικητής του ARRC, αντιστράτηγος Mike Elviss, ανέφερε ότι η άσκηση επικεντρώνεται στη στρατηγική «recce-strike», δηλαδή στον εντοπισμό και την άμεση καταστροφή εχθρικών δυνάμεων πριν προλάβουν να αναπτυχθούν.

Οι εικόνες από στρατιώτες και εξοπλισμό μέσα στις υπόγειες εγκαταστάσεις του Λονδίνου θύμισαν σκηνές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι πολίτες χρησιμοποιούσαν το μετρό ως καταφύγιο κατά τη διάρκεια των γερμανικών βομβαρδισμών.

NATO: Ρωσία και Λευκορωσία διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις

Η άσκηση του NATO πραγματοποιείται την ίδια εβδομάδα που η Ρωσία και η Λευκορωσία διεξάγουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, περιλαμβάνοντας και πυρηνικά γυμνάσια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

Παράλληλα, βρετανικές και συμμαχικές δυνάμεις συμμετέχουν στην άσκηση «Spring Storm» στην Εσθονία, με αντικείμενο την άμυνα απέναντι σε ενδεχόμενη ρωσική εισβολή στις χώρες της Βαλτικής.

Σύμφωνα με ανώτατους αξιωματούχους του NATO, ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αλλάξει ριζικά τη φύση των σύγχρονων συγκρούσεων, με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους να αποτελούν πλέον κρίσιμο όπλο στο πεδίο μάχης.

Ο ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων Ευρώπης, στρατηγός Alexus G. Grynkewich, προειδοποίησε ότι το NATO κινδυνεύει να μείνει πίσω τεχνολογικά αν δεν προσαρμοστεί ταχύτερα στα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου.

«Η αποτυχία να μάθουμε και να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα από τους αντιπάλους μας θέτει σε κίνδυνο τόσο την αποτροπή όσο και τα αμυντικά μας σχέδια», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Independent