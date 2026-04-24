ΝΑΤΟ: «Δεν υπάρχει πρόβλεψη» για την αποβολή κρατών-μελών

Το ΝΑΤΟ δηλώνει ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για την αναστολή ή την αποβολή κρατών-μελών από τη στρατιωτική συμμαχία, μετά από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ ενδέχεται να επιδιώξουν κυρώσεις προς την Ισπανία λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Το Reuters επικαλέστηκε έναν Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ανέφερε ότι ένα εσωτερικό ηλεκτρονικό μήνυμα του Πενταγώνου πρότεινε μέτρα με τα οποία οι ΗΠΑ θα τιμωρούσαν συμμάχους που θεωρούσαν ότι δεν είχαν υποστηρίξει την εκστρατεία τους.

Το ηλεκτρονικό μήνυμα πρότεινε επίσης την επανεξέταση της θέσης των ΗΠΑ σχετικά με την αξίωση του Ηνωμένου Βασιλείου για τις Νήσους Φώκλαντ στον Νότιο Ατλαντικό, τις οποίες διεκδικεί επίσης η Αργεντινή.

Ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε στο BBC ότι η ιδρυτική συνθήκη του οργανισμού «δεν προβλέπει καμία διάταξη για την αναστολή της ιδιότητας μέλους του ΝΑΤΟ ή την αποβολή».

Το φερόμενο μήνυμα των ΗΠΑ που απειλεί με κυρώσεις κατά κρατών-μελών του ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την απροθυμία τους να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο, αφού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου και το Ιράν στη συνέχεια περιόρισε τη ναυτιλία μέσω της στρατηγικής διαδρομής των Στενών του Ορμούζ.

Η Ισπανία αρνήθηκε να επιτρέψει τη χρήση αεροπορικών βάσεων στο έδαφός της για επιθέσεις κατά του Ιράν. Οι ΗΠΑ διαθέτουν δύο στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία, τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Δεν λειτουργούμε με βάση τα ηλεκτρονικά μηνύματα. Λειτουργούμε με βάση επίσημα έγγραφα και επίσημες θέσεις που, στην περίπτωση αυτή, έχει λάβει η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Σάντσεθ πρόσθεσε ότι η Ισπανία υποστηρίζει την «πλήρη συνεργασία με τους συμμάχους της, αλλά πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου».

Εν τω μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επέμεινε ότι η μεγαλύτερη εμπλοκή στον πόλεμο ή στον τρέχοντα αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για την εκτόξευση επιθέσεων εναντίον ιρανικών στόχων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αεροσκάφη της RAF έχουν συμμετάσχει σε αποστολές για την κατάρριψη ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και άλλες χώρες έχουν δηλώσει ότι θα ήταν πρόθυμες να διατηρήσουν ανοιχτά τα Στενά του Ορμούζ μετά από μια διαρκή κατάπαυση του πυρός ή το τέλος του πολέμου.

Τον περασμένο μήνα, ο Τραμπ δήλωσε ότι πάντα θεωρούσε τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ «μονόπλευρες». «Εμείς θα τους προστατεύσουμε, αλλά αυτοί δεν θα κάνουν τίποτα για εμάς», έγραψε.

Το ζήτημα των Νήσων Φώκλαντ

Το εσωτερικό email του Πενταγώνου ανέφερε ότι τα δικαιώματα πρόσβασης, στάθμευσης και πτήσης (ABO) αποτελούσαν «απλώς την απόλυτη βάση για το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο ανώνυμος αξιωματούχος των ΗΠΑ στο Reuters.

Ως πιθανά αντίποινα για αυτή την έλλειψη συνεργασίας, το email πρότεινε την επανεκτίμηση της αμερικανικής διπλωματικής υποστήριξης για μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως οι Νήσοι Φώκλαντ, σύμφωνα με τα λεγόμενα του αμερικανού αξιωματούχου που επικαλέστηκε το Reuters.

Οι Νήσοι Φώκλαντ, γνωστές στην Αργεντινή ως Μαλβίνες, βρίσκονται περίπου 8.000 μίλια από το Ηνωμένο Βασίλειο και περίπου 300 μίλια από την ηπειρωτική Αργεντινή.

Η Αργεντινή διεκδικεί εδώ και καιρό την κυριαρχία επί των νησιών, τα οποία αποτελούν βρετανικό υπερπόντιο έδαφος στον νοτιοδυτικό Ατλαντικό Ωκεανό. Οι δύο χώρες κατέληξαν σε πόλεμο για το ζήτημα αυτό, μετά την εισβολή των αργεντίνικων δυνάμεων στα νησιά το 1982.

Μια άλλη επιλογή που αναφερόταν στο ηλεκτρονικό μήνυμα αφορούσε την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές θέσεις εντός της συμμαχίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι το σημείωμα δεν υπονοεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποχωρήσουν από τη συμμαχία, ούτε προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Σε απάντηση στο δημοσίευμα του Reuters, η εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου, Κίνγκσλεϊ Ουίλσον, δήλωσε ότι παρά «όλα» όσα έχουν κάνει οι ΗΠΑ για τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ, «αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς».

Πρόσθεσε: «Το υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση».

Με πληροφορίες από BBC και Reuters