Το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο για τα ρωσικά drones

Το μήνυμα της Μόσχας ήταν σαφές: «Μια πολιτική και στρατιωτική δοκιμασία»

LifO Newsroom
Φωτ. Αρχείου: Unsplash

Η εικόνα είναι σχεδόν σουρεαλιστική: ξύλινα και φτιαγμένα από φελιζόλ ρωσικά drones να εισβάλλουν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού η πιο ακριβοπληρωμένη στρατιωτική συμμαχία στον κόσμο να τα καταρρίπτει με F-35, συστήματα Patriot και δισεκατομμύρια σε εξοπλισμό αιχμής.

Σύμφωνα με το WELT, πέντε από τα UAV είχαν τροχιά κατευθείαν προς βάση του ΝΑΤΟ, μέχρι που τα ανέκοψαν ολλανδικά F-35. Μαζί στην επιχείρηση: ένα ιταλικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος, ένα αεροπλάνο ανεφοδιασμού του ΝΑΤΟ και μια γερμανική συστοιχία Patriot.

Το πρόβλημα; Αυτά τα «Gerbera» — αντίγραφα των ιρανικών Shahed — κοστίζουν μόλις 10.000 δολάρια το ένα, ενώ το ΝΑΤΟ ξόδεψε εκατοντάδες εκατομμύρια για να τα ρίξει.

Η Πολωνία αντέδρασε καλώντας σε εφαρμογή του Άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, κλείνοντας μαζί με τη Λετονία τον εναέριο χώρο της στα ανατολικά σύνορα. Το μήνυμα της Μόσχας, όπως σχολίασε η αναλύτρια Ulrike Franke, ήταν σαφές: «Μια πολιτική και στρατιωτική δοκιμασία».

Η σύγκριση με την Ουκρανία είναι αναπόφευκτη. Το Κίεβο καταρρίπτει 80% έως 90% των επιθέσεων με drones, χωρίς F-35 και Patriots, αλλά με φθηνά αντίμετρα και «στρώσεις» άμυνας.

Το χάσμα κόστους

Ουκρανοί και Δυτικοί αξιωματούχοι το λένε ξεκάθαρα: δεν μπορείς να ξοδεύεις εκατοντάδες εκατομμύρια για να καταρρίψεις κάτι που στοιχίζει χιλιάδες. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μίλησε ανοιχτά για «μη βιώσιμη στρατηγική».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε παραδέχτηκε ότι η συμμαχία δεν είναι έτοιμη για ένα τέτοιο σενάριο. «Δεν μπορούμε να στέλνουμε κάθε φορά F-16 και F-35», παραδέχτηκαν διπλωμάτες στις Βρυξέλλες.

Στην Ευρώπη, η Σουηδία παρουσίασε πρόσφατα τον Nimbrix, έναν χαμηλού κόστους πύραυλο για μικρά drones, ενώ η Γαλλία δοκιμάζει ένα αντι-drone λέιζερ. Μικρές εταιρείες τεχνολογίας έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο, αλλά συναντούν αντίσταση στα παραδοσιακά συστήματα εξοπλισμών.

Η λύση, σύμφωνα με ειδικούς, είναι διπλή:

  • Πολυεπίπεδη άμυνα (ηλεκτρονικά και κινητικά αντίμετρα).
  • Μαζική παραγωγή φθηνών όπλων αντί για μικρές παρτίδες πανάκριβου εξοπλισμού.

Όπως είπε ο Γάλλος στρατηγός Thierry Burkhard: «Σε ένα χρόνο, αυτά τα όπλα είτε θα έχουν καταστραφεί στο πεδίο μάχης είτε θα είναι ξεπερασμένα. Δεν έχει νόημα να επενδύουμε σε δεκαετίες συντήρησης».

Με πληροφορίες από Politico

