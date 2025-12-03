Το ΝΑΤΟ απαντά στον Πούτιν: «Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε την Ευρώπη»

Μετά από συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο Μαρκ Ρούτε δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, έτοιμος και πρόθυμος να κάνει «ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε τον λαό μας».

Απαντώντας στις επιθετικές δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν ότι η Ρωσία εάν και δεν θα το επιδιώξει, είναι «έτοιμη για πόλεμο» με την Ευρώπη, ο Ρούτε είπε:

«Τέλος, το ΝΑΤΟ είναι μια αμυντική συμμαχία. Θα παραμείνουμε μια αμυντική συμμαχία, αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία, είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να προστατεύσουμε το 1 δισεκατομμύριο λαό μας και να διασφαλίσουμε το έδαφός μας».

«Η Ρωσία συνεχίζει τον βίαιο πόλεμο της κατά της Ουκρανίας, στοχεύοντας όλο και περισσότερο τον πληθυσμό και τις κρίσιμες υποδομές της χώρας καθώς πλησιάζει ο χειμώνας», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ και πρόσθεσε:

«Η Ρωσία επιδεικνύει επίσης όλο και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά όσον αφορά το ΝΑΤΟ, όπως με το να παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας, πραγματοποιώντας κυβερνοεπιθέσεις και αναπτύσσοντας διαστημόπλοια για να χαρτογραφήσει τις υποθαλάσσιες υποδομές των συμμάχων μας.

Αυτά τα περιστατικά υπογράμμισαν την ανάγκη για αδιάκοπη επαγρύπνηση».

Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, ο Ρούτε δηλώνει ότι «όλοι θέλουμε να σταματήσει η αιματοχυσία», ενώ επαινεί τον Τραμπ για τις προσπάθειές του να τερματίσει τον πόλεμο.

Ωστόσο, προσθέτει ότι «καθώς οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, δεν μπορούμε να αμφιταλαντευόμαστε στη δέσμευσή μας προς την Ουκρανία», καταδικάζοντας τις συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις. «Η υποστήριξή μας πρέπει να συνεχιστεί αμείωτη για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να αμυνθεί σήμερα και να αποτρέψει το αύριο, για το δικό τους καλό και για το δικό μας», λέει.

Οι δηλώσεις Πούτιν

Εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας, πως οι Ευρωπαίοι αποκλείστηκαν μόνοι τους από τις συζητήσεις. Τους κατηγόρησε ακόμη, πως «εμποδίζουν» τις προτάσεις των ΗΠΑ και ότι «δεν έχουν ειρηνική ατζέντα».

Δε δίστασε να χαρακτηρίσει τους Ευρωπαίους, ως υποστηρικτές του πολέμου και ως ανθρώπους που δεν έχουν ειρηνική ατζέντα.

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να πολεμήσει με ευρωπαϊκές χώρες, αλλά εάν η Ευρώπη ξεκινήσει πόλεμο, η Ρωσία είναι «έτοιμη τώρα» διαμήνυσε πιο αναλυτικά ο Πούτιν. Όπως τόνισε, σε μια τέτοια περίπτωση, η Μόσχα δεν θα έχει «κανέναν για να διαπραγματευτεί». Ο Πούτιν έκανε ξεκάθαρο, ότι οι απαιτήσεις που έχει η Ευρώπη δεν γίνονται αποδεκτές από τη Ρωσία, που τις θεωρεί απολύτως απαράδεκτες.

Πούτιν: «Να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα»

Στην τοποθέτησή του, ο πρόεδρος κατέστησε σαφές, πως η Ρωσία θα λάβει μέτρα εναντίον των δεξαμενόπλοιων των χωρών που βοηθούν την Ουκρανία, περιγράφοντας τις πρόσφατες επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων κοντά στην Τουρκία ως πειρατεία. Η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις εναντίον ουκρανικών εγκαταστάσεων και πλοίων, σύμφωνα με τον Πούτιν.

Απείλησε δε, να κόψει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα σε απάντηση στις επιθέσεις με drones στα δεξαμενόπλοια: «Η πιο δραστική λύση είναι να αποκοπεί η Ουκρανία από τη θάλασσα, τότε η πειρατεία θα είναι κατ' αρχήν αδύνατη».

Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο ασφαλείας, ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας πλοία έπληξαν δύο δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις στη Μαύρη Θάλασσα την ώρα που κατευθύνονταν προς ρωσικό λιμάνι προκειμένου να φορτώσουν πετρέλαιο που προοριζόταν για ξένες αγορές.

Σήμερα, ένα δεξαμενόπλοιο με ρωσική σημαία, με κατεύθυνση από τη Ρωσία προς τη Γεωργία φορτωμένο με ηλιέλαιο, ανέφερε πως δέχθηκε επίθεση ανοικτά των τουρκικών ακτών.

Το Κίεβο δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το περιστατικό

Με πληροφορίες από The Guardian