National Geographic: «Τα μέρη που αγαπήσατε περισσότερο το 2025» - Το ελληνικό αξιοθέατο στη λίστα των «8»

Στην εκπνοή του 2025, το National Geographic παρουσίασε τους «πιο αγαπημένους σας προορισμούς για το 2025».

Μέσω Instagram post, το διεθνές δίκτυο δημοσίευσε συνολικά οκτώ βίντεο και φωτογραφίες από μέρη του κόσμου που ξεχώρισαν φέτος και κέρδισαν το ταξιδιωτικό κοινό. Ανάμεσά τους βρίσκεται και η Ελλάδα, με ένα συγκεκριμένο αξιοθέατο που συγκέντρωσε ιδιαίτερα υψηλό ενδιαφέρον.

«Από την εκπληκτική θέα στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ έως τα υπέροχα αρχιτεκτονικά θαύματα, το 2025 μας χάρισε αμέτρητα μέρη για να ερωτευτούμε με την πρώτη ματιά. Ας ρίξουμε μια ματιά στους προορισμούς που κατέκτησαν την κορυφή της ταξιδιωτικής σας λίστας και πού μπορεί να μας οδηγήσουν το 2026», γράφει στη λεζάντα της δημοσίευσης.

Η λίστα ξεκινά με τα δάση rātā της Νέας Ζηλανδίας, τα οποία ξεχωρίζουν για τη μοναδική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η ιδιαίτερη βλάστηση και το εντυπωσιακό μοτίβο των δέντρων.

Ακολουθεί το Yellowstone, το πιο γεωθερμικά ενεργό εθνικό πάρκο του πλανήτη, γνωστό για τους γκέιζερ, τις θερμές πηγές και την πλούσια άγρια ζωή του.

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι Finger Lakes, που φημίζονται για τις παγετωνικής προέλευσης λίμνες, τους καταρράκτες και τους αμπελώνες τους. Στη λίστα περιλαμβάνεται και ο ποταμός Λι, ένα από τα πιο εντυπωσιακά φυσικά τοπία της Κίνας. Ακολουθεί το Εθνικό Πάρκο Grand Teton, το σπάνιο φυσικό φαινόμενο Yosemite Firefall, καθώς και το Winter Wonderland – Yellowstone.

National Geographic: Το ελληνικό αξιοθέατο της λίστας

Το National Geographic σπάνια δημιουργεί λίστες με «τα πιο αγαπημένα μέρη», που δεν περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Συχνά, δημοσιεύματά του αποτελούν αφιέρωμα σε πόλεις, νησιά και χωριά της Ελλάδας, τα οποία ξεχωρίζει, τόσο για τη φυσική τους ομορφιά, όσο και για το έντονο πολιτισμικό τους αποτύπωμα.

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχώρισαν περισσότερο οι ταξιδιώτες το 2025, σύμφωνα με τη λίστα του, βρίσκεται το Σούνιο και ειδικότερα, ο Ναός του Ποσειδώνα, ένα από τα πολιτιστικά αξιοθέατα που αποτελούν πόλο έλξης για όσους επισκέπτονται την Ελλάδα.

Για την παρουσίαση του εμβληματικού μνημείου στη λίστα, το διεθνούς φήμης δίκτυο επέλεξε μία από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες του Ναού, με φόντο την πανσέληνο, αναδεικνύοντας τη μοναδική του θέση και τη διαχρονική του γοητεία.